El drama alrededor de la muerte de Nickol Valentina no se detiene, y no es para menos. Su muerte violenta ha herido profundamente el espíritu de una ciudad que desde hace mucho tiempo se siente acorralada por la delincuencia de todas las procedencias y de todos los estilos, razón por la que, al tiempo que se ha lamentado y llorado por la comunidad la tragedia de esta niña, se ha exigido también, con toda firmeza e indignación, una respuesta seria de parte del Alcalde y de la Policía en la contención de lo que ya hace rato no es simplemente una ola de violencia delincuencial, ni, mucho menos, un asunto de percepción. Lo cierto es que Bucaramanga y los municipios del área metropolitana sienten en carne propia la amenaza del hampa y lo ratifican descarnadamente en lo que ha sucedido alrededor de este caso que ha llegado, incluso, a los medios internacionales, lo que es ya una señal incontrovertible de que no es cualquier situación la que experimentamos. La ciudadanía, por su parte, con toda la razón, exige resultados a la Policía y al Alcalde, no solamente para que capturen al responsable de la muerte de la joven estudiante, sino para que den resultados importantes frente a su obligación de garantizar la seguridad de la comunidad. Entre tanto, otro factor altamente violento se mueve tras la noticia de que el señalado por las autoridades como autor del crímen es un ciudadano venezolano, pues esto desató una verdadera tormenta xenófoba en los comentarios callejeros y particularmente en las redes sociales que, de inmediato y con total desatino, extendieron la responsabilidad del presunto homicida a todos sus connacionales, como si ese factor de cuna, o cualquier otro, definiera la condición moral de una persona.

Tenemos en nuestras manos una situación muy compleja en la que se suman esta xenofobia, inaceptable como toda expresión de esta índole, más el desespero ciudadano por la creciente inseguridad, aunado a la evidente falta de resultados de parte de la administración municipal y la Policía, que son, entre otros factores detonantes, el contexto de una situación altamente volátil que va a requerir con urgencia de una nueva disposición de las autoridades frente a los problemas que causa la delincuencia, una nueva actitud de la comunidad frente a la inseguridad, actuando un poco más de manera preventiva, y, definitivamente, una posición antixenófoba que nos evite caer en manifestaciones injustas y aún más violentas contra personas inocentes.