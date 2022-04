Luego de enfrentar inesperadas y muy complejas dificultades, ocasionadas por la pandemia de Covid-19 y por el cierre, en muchos casos de dos períodos lectivos consecutivos, la educación de Santander afronta ahora una nueva contingencia de proporciones preocupantes, en tanto, como lo declaró la Secretaría de Educación del departamento, además de que hoy hace falta cubrir las plazas de 150 maestros, el Ministerio de Educación Nacional podría llevarse de la nómina departamental 187 profesores, para cubrir faltantes en otros lugares del país, como Norte de Santander, en donde se vive una crisis peor que la nuestra.

Es muy lamentable que al fuerte impacto que recibieron los estudiantes santandereanos, que a muchos de ellos los llevó al abandono del sistema escolar, por culpa principalmente de la falta de conectividad o de dispositivos tecnológicos para cumplir con las exigencias de la educación virtual de los años 2020 y 2021, se sume ahora el hecho de que en este nuevo período académico en lugar de reportar el regreso de los que se habían marchado y la recuperación del nivel de calidad que debería tener la educación, estemos viendo, por el contrario, que la estructura sigue bastante frágil y que, aunque sea por causas distintas a la salud pública, la situación apenas se ha corregido parcialmente.

Lo que está sucediendo con 82 de los 87 municipios de Santander, pues solo se exceptúan los cuatro metropolitanos y Barrancabermeja, es de máxima gravedad, pues la ausencia de profesores en varias de estas instituciones, está obligando a tomar medidas claramente inconvenientes, incluso antipedagógicas, como reunir en un mismo salón y con un mismo maestro, a niños de grados distintos que asisten a una especie de clases simultáneas que en lugar de aportarles a su formación, bien podrían estar causando algunos indeseables efectos tanto en el campo puramente académico, como en el intelectual o de su desarrollo de destrezas y personalidad.

Se entiende que las autoridades departamentales y municipales que rigen la educación, en muchos campos están supeditados al gobierno nacional, por lo que la situación que se vive no es achacable en todo a su responsabilidad, pero lo que sí queda esperar es que los secretarios de educación de cada municipio, así como los alcaldes y el gobernador, hagan frente a las autoridades nacionales la presión necesaria no solo para no perder casi 200 docentes que están trabajando en el Departamento, sino para que desde todas las instancias del gobierno se tomen las decisiones para surtir las 150 plazas de docentes que hoy están vacantes en nuestra región.