La Feria de Bucaramanga no es una juerga de dos semanas

Lo que para cualquier ciudadano resulta alarmante, como lo es el hecho de que hayamos llegado a los días de la Feria de Bucaramanga en medio de una de las olas delincuenciales más violentas de la historia reciente, parece que no angustia tanto ni al alcalde de Bucaramanga ni al Gobernador de Santander, quienes en los últimos días han tenido unas presentaciones públicas francamente bochornosas y preocupantes, en tanto fungen más como animadores de concierto, que como mandatarios responsables de la seguridad y el orden público de la ciudad y el área metropolitana.

Se ha visto al alcalde Cárdenas, por ejemplo, incurrir en la ligereza y, si se quiere, la indignidad, de hacer el lanzamiento de la Feria sentado a una mesa en la que frente suyo hay botellas de aguardiente. Una cosa es el derecho que asiste a quien patrocina el certamen de hacer su publicidad, y otra, muy distinta, es que el alcalde de un municipio, que encarna y representa a sus gobernados, no dé la importancia debida a la reproducción de una imagen suya en ese contexto.

En circunstancias como esta, las formas son reveladoras por cuanto dejan ver el talante de un gobernante o de un gobierno y lo que hemos visto en esta antesala de la Feria, no es esperanzador. En lugar de sentirnos seguros porque tanto alcalde como gobernador toman medidas de todo orden para garantizar la integridad y la vida de los ciudadanos que asistirán a las actividades públicas, los vemos en tarimas promocionando parrandas y anunciando días cívicos para armar un puente festivo en el que los funcionarios se repongan del trasnocho de un jueves y sumen otros tres días consecutivos de farra.

El espectáculo de ver a Juan Carlos Cárdenas y Mauricio Aguilar en esta pose produce vergüenza ajena y preocupación extrema. Estamos frente a una programación abundante en espectáculos públicos que se van a dar en una ciudad convulsionada, por lo que, no hay que ser muy avezados para entender que, así como todos los años las cifras de violencia aumentan en los días de Feria, la probabilidad hoy es aún mayor. En pocas palabras, no nos estamos acercando a una bacanal de dos semanas, sino al desafío mayúsculo de desarrollar una Feria de Bucaramanga en la que la ciudadanía no corra peligros de ninguna clase y esto, supone uno, debería ubicar a los gobernantes del lado de la autoridad y la prudencia, y no del de la frivolidad y el desafuero.