La humanidad en favor de los patrimonios naturales

Un planeta profundamente afectado por el cambio climático, en el que, según varios expertos, la pandemia que vivimos tiene explicación, en buena medida, en los excesos de las naciones que han desafiado las leyes de la naturaleza, es el mundo que hoy nos pone de cara a la necesidad de tomar medidas serias, urgentes y sostenibles para que la vida que tenemos no siga deteriorándose, los recursos no sigan agotándose a las velocidades que lo están haciendo y la humanidad empiece a reconocer que ha sido y es la razón principal de que el medio ambiente se conserve o se destruya.

Todas las iniciativas ambientales que busquen conservar, proteger o revertir procesos destructivos en la naturaleza, deben ser apoyados, no solamente porque merecemos vivir en el mejor planeta posible, sino porque solo en la medida en que empecemos a comprender el mundo desde esta necesidad, podemos aspirar a que la vida de las próximas generaciones sea sana, incluso, que sea posible. Por estas razones, entre otras muchas, hay que recibir con beneplácito y respaldar iniciativas como la conocida hace pocos días de la alianza en la que por ahora participan Bucaramanga, Bogotá, Cúcuta, Manizales y el departamento del Magdalena, que busca que los páramos de Colombia sean declarados patrimonio natural de la humanidad.

Vista no solo como una propuesta coyuntural, sino como una postura de carácter mucho más amplio en el espacio y el tiempo, la idea puede entenderse como la preocupación que estas generaciones de comienzo del siglo 21 expresan sobre el planeta en el que vivimos y el que debemos conservar y mejorar hacia las décadas por venir. Es hora de que todos nos aproximemos al problema con una mirada holística, que entendamos que todo lo que ocurre ambientalmente, afecta a la humanidad toda. Por eso está bien que los páramos de Colombia sean declarados patrimonio natural de la humanidad toda, para que su protección y conservación se piense en términos de espacio y tiempo generacionales, planetarios, de muy largo plazo. En estos meses hemos tenido la posibilidad de entrever lo que es un mundo con una gran falla sistémica, como es lo que ocasionó la pandemia, no queremos que esto no solo se repita por ataques de virus, sino por otros fenómenos naturales. Si queremos un planeta posible en el futuro lejano, tenemos que hacerlo posible desde ahora mismo, hasta que no solo los páramos sino cada parte del mundo se entienda como patrimonio de cada habitante de la Tierra.