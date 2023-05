La inseguridad es un problema metropolitano

No cabe duda de que a los habitantes del área metropolitana los agobia, desde hace varios años, la seguridad, pues los índices relacionados con la delincuencia no solo siguen demasiado altos, sino que continúan aumentando de un año en otro, como acabamos de conocer sobre los homicidios ocurridos en Bucaramanga durante el primer trimestre de este año, que, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, superaron a los del mismo período del año anterior y llegaron a la cifra de 30, que no se presentaba desde hace nueve años, lo cual es un balance francamente alarmante.

Este panorama de la seguridad, que nos da como promedio un homicidio cada tres días en Bucaramanga, según los mismos estudios, nos muestra una realidad que, además de lo aterradora que puede ser la acción creciente de bandas delincuenciales, está determinada por un factor endémico y altamente perjudicial, que subyace en nuestra cultura y forma parte de la dinámica social, como es la intolerancia que lleva a gran número de personas a la violencia como respuesta automática ante situaciones indeseables, la mayoría de las cuales, si no todas, solucionables por vías del diálogo y la conciliación

El número de homicidios que ocurrieron en Bucaramanga en el primer trimestre es alto, como también lo es el que registró el área metropolitana, pues, considerados los cuatro municipios conurbados, el número de víctimas llega a 76 en lo que va corrido del año, lo cual implica que desde 2016 la tasa de homicidios año a año ha venido aumentando consistentemente, es decir, estamos viviendo un ciclo violento de al menos siete años, sin que ni la autoridad civil, ni la policial hayan sabido ni podido ponerle freno, mientras la ciudadanía sigue sintiéndose atemorizada y desprotegida.

Por otra parte, al mirar que el índice de homicidios crece en los municipios de la conurbación, llegamos a la pregunta recurrente de por qué no aceleramos la creación del Distrito Metropolitano, teniendo en cuenta aspectos tan sensibles como el de seguridad, pues lo que vivimos son realidades compartidas, pero se tratan como fenómenos independientes. Aunque justamente hace un año se determinó la seguridad como un hecho metropolitano, no se han definido políticas conjuntas entre los gobiernos de los cuatro municipios para enfrentar los problemas en esta materia, y sigue recayendo sobre el Comando de la Policía Metropolitana toda la responsabilidad. Sin alcaldías eficaces en el tratamiento de la seguridad y sin un concepto integral del fenómeno, esta seguirá siendo la mayor de las preocupaciones en toda nuestra ciudad.