Finalmente, la alcaldía de Bucaramanga actuó como lo pedía la gran mayoría de la opinión pública de la ciudad, en el oprobioso caso del comisario de familia Fabián Gonzalo Canal Rolón, quien agredió físicamente a una mujer que acudió a su despacho en busca de protección. Lo que ha hecho la administración es interponer una demanda de nulidad de la Resolución No. 009 de abril pasado, en la que la Procuraduría Provincial de Bucaramanga sancionó al mencionado funcionario, con suspensión de dos meses, lo que, a juicio de expertos y de la ciudadanía en general constituye prácticamente una nueva humillación a la agredida y a la comunidad que rechaza la violencia en general y contra las mujeres en particular.

De hecho la inocua sanción le sirvió a Canal para ser nombrado en propiedad y posesionarse del cargo en tal condición, mientras los términos legales de las acciones en su contra se surten en la justicia ordinaria, pues ahora se espera que un juez determine si, como es reglamentario, el procurador que falló en este caso no hizo una consideración fundamental como lo es la de estudiarlo y fallarlo bajo la perspectiva de género que se entiende como obvio elemento en el hecho, que fue registrado en un video que, además, el procurador provincial Erikh Otoniel Loza, hoy destituido, desconoció como elemento probatorio.

Como lo explica la Corte Suprema de Justicia al establecer esta perspectiva de género, (...) “el funcionario judicial tiene el deber de aplicar el derecho a la igualdad en sus decisiones e introducir ese enfoque diferencial para disminuir la violencia frente a grupos desprotegidos y débiles, lo cual implica romper los patrones socioculturales de carácter machista en el ejercicio de los roles hombre–mujer que, en principio, son roles de desigualdad”. Lo que aquí ha ocurrido es que no solamente el comisario Canal Rolón no protegió sino que golpeó a la mujer que acudió a su comisaría en busca de apoyo, y, además, el procurador provincial que estudió su caso no consideró importante ni que el hecho constara en un video, ni que la agresión misma se hubiera producido en contra de una mujer.

Está muy bien que la alcaldía haya actuado, ahora sí, en busca de una compensación para la persona agredida y de evitar que termine premiado como comisario de familia quien ha demostrado no ser digno de tal cargo, precisamente por golpear a una mujer.