El 6 es el único día de este mes de octubre en el que no se ha presentado un accidente de tránsito con la gravedad suficiente para registrar un herido o un deceso. La repentina aceleración en los casos de muerte, especialmente de motociclistas, tanto en el área metropolitana de Bucaramanga, como en otros municipios principales del departamento, debe llamar nuevamente la atención de las autoridades. Son 17 personas las que fallecieron en los primeros 10 días del mes, un número sencillamente trágico que no indica una casualidad, sino que demuestra que varias cosas no están bien en las vías del departamento.

En primer lugar, es indudable que deben acometerse acciones de distinta índole con los conductores y usuarios de motocicletas, en tanto entre ellos está el 62% de las víctimas fatales resultantes de los accidentes ocurridos hasta ahora en este año. El abuso en la conducción de las motocicletas es una de las causas principales de estos accidentes, la falta de pericia de otros, dada la facilidad con que se adquieren y manejan estos vehículos, explica también la mortalidad tan alta, y además de esto, están quienes han sufrido accidentes al usar las motocicletas como transporte público, ilegal, por supuesto.

En pocas palabras, el veloz crecimiento del número de motocicletas en las vías, sumada al abuso de unos y la impericia de otros, la guerra del centavo en el transporte pirata, además de la casi nula capacidad de las autoridades para controlar el tráfico, nos da como resultado una situación tan crítica y trágica como la que estamos comentando. No cabe duda de que la falta absoluta de cultura ciudadana y de educación en normas de tránsito y en prevención de accidentes, es el factor subyacente en toda esta calamidad que vivimos.

Preocupa especialmente que no sólo se acercan las fiestas de fin de año, que es otro motivo por el que se agudiza esta situación, sino que esta vez vamos a vivir un diciembre especialmente crítico, en materia, entre otras cosas, de seguridad vial, en tanto se han programado diversas actividades públicas de celebración de los 400 años de fundación de Bucaramanga. Tienen aquí la administración municipal y las autoridades de tránsito un desafío muy grande en lo que es su misión de disminuir al máximo la desatada accidentalidad que estamos viendo y que nos cuesta no solo grandes cantidades de dinero, sino, sobre todo, la irreparable pérdida de vidas humanas.