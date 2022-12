Aunque actualmente, según las autoridades, no estamos corriendo el riesgo de que se reactive la velocidad de contagio de COVID-19 a niveles que conocimos y sufrimos en la pandemia de 2020, por lo que no hay razones para que cunda una alarma al respecto, es cierto también que el número de personas infectadas ha aumentado en las últimas semanas y que, después de habernos desentendido casi por completo del problema, debamos ahora, precisamente cuando han comenzado las novenas y las fiestas de fin de año están en pleno furor, tomar las precauciones que ya conocemos para no arriesgar la salud de nuestras familias en estas semanas.

En efecto, la secretaría de Salud, que es la fuente autorizada para entregar esta información, ha certificado que en el último mes se han reportado en Santander 1.153 nuevos contagios y los fallecidos, que durante varias semanas antes, estuvieron en cero, en las últimas cuatro, llegaron a once. Estos datos son los que han hecho que las autoridades determinen la existencia de un nuevo pico de contagiados con el virus en el Departamento y haya llamado a la ciudadanía a tomar nuevamente algunos cuidados, entre ellos, usar el tapabocas, que podría ser obligatorio próximamente en lugares cerrados con alta afluencia de personas.

Esto significa que, como lo dijimos arriba, si bien no hay una situación que signifique un traumatismo general como el vivido en los primeros meses de la pandemia, es necesario que las personas se prevengan de posibles contagios por lo que lo recomendable es que quienes no tienen completo su esquema de vacunas, consideren adelantarlo y cumplirlo, y, de todos modos, se tomen las medidas de autocuidado conocidas para evitar que los encuentros familiares en estos días de celebraciones terminen contribuyendo a la propagación del virus.

Ya sabemos todos de la gravedad que entraña el COVID-19, bástenos con recordar las 8.324 personas que en Santander han perdido la vida desde que llegó el virus, lo que constituye la mayor tragedia regional de la historia. Prácticamente todos hemos sufrido o estado cerca de esta enfermedad y hemos vivido el duelo por familiares, amigos o conocidos que perecieron durante la etapa de mayor peligrosidad, por lo que, al conocer que vivimos un nuevo pico de la enfermedad, apelamos a su responsabilidad y a la experiencia ya ganada para que logremos celebrar unas reuniones de navidad y año nuevo tranquilas y saludables.