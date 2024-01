La suerte de Metrolínea

Como no podía ser de otra manera, el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, ha anunciado que entre sus máximas prioridades está definir la suerte del Sistema Integrado de Transporte Masivo Metropolitano, Sitme, en primer lugar con lo que tiene que ver con la liquidación de la empresa, luego de que al terminar la pasada administración el proyecto que Juan Carlos Cárdenas había pasado para el efecto, quedara archivado como resultado del trámite del Concejo. Esta situación de indefinición de la situación que enfrenta el sistema de transporte que cubre el área metropolitana, mantiene sobre la mesa un debate álgido y también urgente.

Por ahora, según los términos que ha delineado el nuevo mandatario de los bumangueses, en la solución a la que se llegue finalmente, en especial lo que tiene que ver con los términos de la inevitable liquidación, se debe contar con el gobierno nacional que en varias oportunidades ha expresado sus opiniones al respecto y ha hecho algunas propuesta informalmente, entre las que se ha expresado incluso la intención de aportar un dinero importante si el sistema se pasa a una flota de buses eléctricos, lo cual puede ser beneficioso para la ciudadanía.

Lo cierto es que con sus propios medios, Metrolínea no tiene la capacidad de superar la gigantesca deuda que acumuló durante los 14 años que tiene de existencia y si no se cuenta con la asistencia del gobierno nacional, la solución no podrá llegar. Y es que hablamos de cifras verdaderamente colosales, dadas las frágiles finanzas que siempre tuvo el Sitme, pues, en agosto del año pasado, cuando se debatió en forma la liquidación del sistema, las deudas del Ente Gestor llegaban a 439 mil millones de pesos, una cantidad que, indiscutiblemente, escapa por mucho a las posibilidades de las administraciones locales.

Lo que está por definirse no es cualquier problema, no es un asunto coyuntural, no es una medida de escritorio; es la suerte a largo plazo del transporte masivo para los cuatro municipios del área metropolitana, lo cual es un asunto que toca no solamente a quienes requieren del transporte público, sino, finalmente, a todos los habitantes en tanto el mal funcionamiento o el estancamiento del sistema afecta todas las actividades ciudadanas, incluso la industria y el comercio, es decir, el progreso mismo del área. Esperemos que el diálogo con el gobierno nacional lleve a acuerdos convenientes para una solución que tiene tanto de importante como de urgente.