La tragedia humana y ambiental del ‘loteo pirata’

Si se mira la historia de Bucaramanga, pero particularmente la que ha transcurrido en lo que va del siglo, tenemos que reconocer que estamos viviendo en medio de una inercia administrativa sencillamente desesperante, en tanto nos lleva a la conclusión de que, si bien gracias a las demás fuerzas de la producción y de la sociedad en general no nos hemos detenido en el tiempo, avanzamos a un paso mucho más lento del soportable, entre otras razones porque los problemas estructurales de la ciudad no solo no se corrigen, sino que ni siquiera se enfrentan oportuna ni adecuadamente.

Cada cuatro años se posesiona una nueva administración que, simplemente recorre los mismos caminos de las anteriores y con frecuencia preocupante, repite los análisis, los diagnósticos, los proyectos, y también los errores y el eterno aplazamiento de las soluciones, esto, sin contar el, ese sí, avance meteórico de la corrupción en lo público y la ilegalidad en gran cantidad de actividades privadas relacionadas con el Estado. Así se vino a pique Metrolínea, se quedan sin hacer las obras que solucionarían por largo tiempo la congestión vehicular, no se frena la violencia intrafamiliar, la delincuencia de todo tipo, el ausentismo escolar, el espacio público abarrotado, etc.

Uno de esos etcéteras es el loteo pirata por toda la escarpa de Bucaramanga, un problema al que nunca se le da la atención que merece, y que, cuando la recibe, las entidades municipales y metropolitanas no logran contener, sumando a esto el componente politiquero que el problema ha tenido históricamente con candidatos inescrupulosos de todas las tendencias políticas que abusan de la necesidad, la ingenuidad y la ignorancia de las personas, para ganarlas a sus causas prometiéndoles viviendas en zonas de alto riesgo y en terrenos sin ningún servicio público, ni posibilidad de adquirirlo.

Este loteo indiscriminado termina por poner en riesgo la vida de las personas y las hunde aún más en la pobreza, pero, además, provoca una tragedia ambiental en la meseta de Bucaramanga, que tiene un área inmensa de pisos deleznables que pueden ser, en cualquier momento, causa de ruina económica o de tragedia física para miles de familias. Pero, ni la autoridad policial es capaz de contener el avance de los loteadores, ni las autoridades ambientales podrán, ni siquiera en el mediano plazo, controlar y recuperar el apabullante daño ambiental que se está causando. En pocas palabras, este es otro caso en el que las administraciones se heredan los problemas, pero nunca las soluciones.