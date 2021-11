Alok Sharma, quien funge como presidente de la cumbre del clima COP26, sentenció esta cita mundial al asegurar que puede ser “la última gran esperanza”, sobre todo para que los países más desarrollados e industrializados -y por lo tanto los más contaminantes- logren conservar un objetivo que, de por sí nos muestra un nivel alto de daño ambiental, como es el de no dejar que el calentamiento global avance por encima de 1,5 grados centígrados de los niveles preindustriales.

Hoy, bajo la batuta de Sharma, 120 líderes mundiales estarán reunidos en Glasgow (Escocia, Reino Unido) para adelantar negociaciones y conversaciones que el planeta entero espera que concluyan en acuerdos multilaterales en diversos temas.

El más importante de todos, claro está, un gran acuerdo que cuando menos deje planteados y vigentes los derroteros para resolver el gigantesco problema ambiental que afrontamos y que, como se sabe, de no asumir en su verdadera naturaleza y urgencia, puede poner al mundo en una mucha más profunda e irreversible crisis.

Esta reunión en Escocia es, muy posiblemente, como lo señaló el líder inglés, la última esperanza de acción acertada y, más que todo, oportuna para remediar como humanidad un problema que como humanidad causamos a nuestro propio entorno.

El tamaño de la importancia de esta cumbre puede medirse por el hecho de que su resultado, sea cual fuere, va a determinar en una medida significativa la manera como van a vivir los siete mil millones de personas que hoy pueblan el planeta y los cientos de millones que nacerán en los próximos años. Son unas negociaciones que tienen todo que ver con los modelos económicos en el mundo y las tensionadas relaciones de poder que viven las grandes potencias.

Los ejes de poder que significan Estados Unidos, Rusia y China, en manos de Joe Biden, Vladimir Putin y Xi Jinping, así como las alineaciones que estos plantean, determinan en mucho el resultado de una COP26 que a los ojos de la mayoría de los expertos tiene más incertidumbres que seguridades.

Esto en cuanto a las proyecciones de un resultado final que nos demostrará si avanzamos o retrocedemos como humanidad frente a, por ejemplo, establecer como meta el mantener el aumento de la temperatura global promedio por debajo no de 2° C sino de 1,5° C, para reducir significativamente los riesgos y efectos del cambio climático.

Será ese el momento de saber si perdemos la última esperanza o si aún tenemos alguna oportunidad sobre este planeta.