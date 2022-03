Según datos entregados recientemente por la Secretaría del Interior de la Alcaldía de Bucaramanga, las denuncias por violencia intrafamiliar descendieron 56% entre el 1 de enero y el 8 de marzo de este año, con relación a las que se presentaron en el mismo período de 2021, un dato que produciría tranquilidad, así sea parcialmente, pero que, en realidad, debe llamar la atención de otras perspectivas sobre este factor de inseguridad para la mujer, que es el segundo que más la afecta, después del hurto, según lo certifica la misma fuente.

Cuando se trata de comportamientos sociales que hunden profundamente sus raíces en la cultura y la historia, en este caso de los bumangueses y santandereanos, cualquier cambio repentino de dirección debe mirarse con suma precaución, por cuanto esas conductas con presencia persistente llegan a un punto de reducción, de la misma forma como llegan al exceso, es decir, lentamente, mediante la aplicación efectiva de un conjunto de medidas que tengan el tiempo suficiente para operar sobre comportamientos sociales tan disfuncionales como la violencia intrafamiliar.

En otras palabras, lo que ha existido por siglos no puede variar en un momento, por lo que cifras como la reducción de más de la mitad de las denuncias de violencia intrafamiliar en una sociedad que tozudamente ha incurrido en esta conducta, no debe animarnos al punto de desconcentrarnos, pues, aún comprobando que la información obtenida para llegar a tal conclusión es confiable, no puede pensarse que el fenómeno se haya reducido en tal proporción súbitamente. La anterior afirmación se basa en la declaración de la Alcaldía de Bucaramanga en el sentido de que la significativa reducción en las denuncias que se ha apreciado se debe a las campañas de prevención, orientación y atención para mitigar este fenómeno.

En el cuerpo de cualquier análisis de este tipo de conductas sociales solo puede arriesgarse una afirmación semejante a la entregada por la administración, después de que ha transcurrido un tiempo suficientemente amplio en el que la variación se mantenga y se consolide.

Es meritorio, por supuesto, que la Alcaldía adelante todas las campañas de prevención, orientación y atención posibles para reducir al máximo este tipo tan cobarde de violencia, pero no infunde confianza el hecho de que los resultados de un trimestre, que, además, están atados a una variable tan atípica como la pandemia durante los dos años pasados, se presenten, ingenuamente en el mejor de los casos, como un avance consolidado en el combate de la violencia intrafamiliar que, en realidad, sigue siendo uno de los principales flagelos para nuestras mujeres.