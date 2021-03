Llegamos a mediados de marzo y la alternancia aún es una expectativa y no una realidad en la educación oficial del área metropolitana de Bucaramanga. Las razones que aducen los alcaldes y secretarios de educación, son múltiples, como la falta de implementos y recursos para adecuar las instituciones a las normas de bioseguridad, las deficientes herramientas tecnológicas con que debe contarse para implementar una pedagogía adecuada, la lentitud en la vacunación y la no priorización de los maestros para evitar casos graves de contagio en los colegios, etc.

Sean cuales sean las circunstancias que lo han impedido, lo cierto es que hoy solo seis instituciones en toda el área metropolitana, tres en Girón y tres en Bucaramanga, funcionan con el modelo de alternancia, que debe comenzar cuanto antes a permitir el regreso de los estudiantes a los colegios, y no simplemente para que los niños y jóvenes vuelvan a interactuar entre sí, que es, de hecho, una de las más grandes necesidades y beneficios que se buscan, pues el aislamiento radical y prolongado de esta población tiene fuertes y negativos impactos en su formación y desenvolvimiento futuro.

Sobre toda otra consideración, lo que está ocurriendo cada día que se retrasa el inicio de la alternancia o la presencialidad en la educación en general, es un día en el que crece la brecha entre quienes tiene acceso a la educación privada y quienes acuden al sistema público. Las cifras se explican por sí mismas: a la fecha 78 colegios privados trabajan en alternancia, mientras el sector oficial solo ha logrado habilitar seis. Esta situación se traduce en desequilibrio e inequidad. Varios estudios han demostrado que la presencialidad, así sea alternada, produce mejores resultados, sobre todo para los estudiantes de menor capacidad económica, pues son ellos los que han sufrido con mayor rigor el deterioro de la calidad educativa que se les ha impartido virtualmente.

Es imperioso entonces que todos los que pertenecen al sector educativo oficial trabajen unidos en pro de los estudiantes para que, con el aporte de bioseguridad que todos necesitan, en especial los maestros, puedan cuanto antes regresar al ambiente más cercano posible con lo que es el modelo educativo con que contaban antes de la pandemia. Un retorno seguro, pero mucho más acelerado, relanzará la calidad educativa en los colegios oficiales y contendrá la elevada deserción que se ha vivido en los últimos meses.