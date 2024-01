Las lecciones que dejaron las ciclorrutas

Entre los varios fracasos adjudicables a los últimos alcaldes de Bucaramanga, está el de las ciclorrutas, esos canales exclusivos que deberían servir para incentivar el uso de la bicicleta en Bucaramanga, reducir el uso del carro, hacer más amable el tránsito y dar un paso adelante en el desarrollo urbanístico, que fue parte de las justificaciones con las que, desde el comienzo del gobierno de Rodolfo Hernández, se le presentó a la ciudad el proyecto, que tuvo toda clase de tropiezos, que se dejó a medio camino y que fue literalmente despreciado por la administración siguiente.

El resultado de estos casi ocho años de debate sobre ciclorrutas, desde cuando fueron propuestas hasta ahora, es un fracaso rotundo. La infraestructura construida está prácticamente abandonada, no la usan los ciclistas, sino los motociclistas, no hay autoridad de tránsito que pueda hacerlas respetar, en algunos lugares se están usando como estacionamiento de vehículos ligeros y de ventas ambulantes; además de que, en algunos casos, los vecinos las han destruido para recuperar el espacio a los vehículos motorizados que se apiñan cada vez más en vías principales que fueron reducidas por ciclorrutas que no prestan ningún servicio, prácticamente a ninguna hora del día.

El nuevo alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, al igual que su antecesor, ha mostrado su desacuerdo con el proyecto de la administración Hernández, aunque ha reiterado que no se opone a la idea de promover el uso de la bicicleta y hacerlo por medio de algunas rutas especiales; lo que ha criticado el mandatario es la manera equivocada en que se procedió originalmente, por lo que ha planteado un estudio a fondo de lo que está hecho, para revisar o, incluso, eliminar algunas de las infraestructuras construidas, en favor de la agilización del tránsito vehicular especialmente en las vías más conflictivas de la ciudad.

Indudablemente es necesario que se haga esta revisión, pero es importante que tal tarea recoja la experiencia vivida, que fue traumática para varios sectores de la ciudad, pues no se hizo la socialización necesaria, se desconoció la educación ciudadana sobre un proyecto que buscaba cambiar hábitos sociales, se trazaron las rutas sin consideración de la complejidad de las zonas que atravesaban, entre otras cosas. Es necesario que lo que se plantee en adelante, considere el aspecto técnico, pero también el jurídico, el sociológico y el presupuestal, cuando menos, para que no terminemos nuevamente en un esfuerzo fallido, del que queden obras inconclusas y dinero público perdido.