El caso que se ha vivido en Perú, con una situación de crisis nacional que no se ha resuelto y que, por el contrario, continúa desarrollándose en el sentido de la agudización de una confrontación entre la población y las fuerzas del orden, desde ahora nos deja bastantes lecciones a los colombianos en particular, y a la región en general, en tanto, como está suficientemente establecido, en el mundo actual ni hay realidades particulares, ni hay hechos espontáneos, sino que ahora más que siempre, existe una conexidad entre los sucesos, así algunas veces la misma no sea tan evidente.

Los sucesos peruanos, hasta ahora, y diríamos que sin importar el rumbo que tomen en los próximos días o semanas, ya nos han dejado varias lecciones que debemos entender y asumir como Nación. En primer lugar, y dado el paso errático y prácticamente solitario que siguió desde su posesión Pedro Castillo, debemos resaltar la importancia crucial que tiene para un país, hacer una elección seria y responsable, en cualquier caso, pero sobre todo cuando se trata de escoger a quien va a ocupar la presidencia de la República.

Es cierto que la sucesión de mandatarios incapaces, corruptos, intrascendentes o irresponsables, en muchos de los cargos de elección, en alcaldías, gobernaciones, incluso en la presidencia a lo largo de la historia, han llevado a los electores al hastío y los han desinteresado de la participación democrática. Así mismo, como consecuencia del largo período de violencia que hemos vivido, la desconfianza o el ánimo retaliativo, ha hecho que en muchas ocasiones los electores decidan más votar contra un candidato, que en favor de quien más puede convenir a la comunidad que se va a gobernar. Motivaciones como estas llevaron a Castillo a la presidencia del Perú y lo que hoy vemos es que el error electoral está pasando una inmensa cuenta de cobro a esa Nación.

La otra lección importante que deja la experiencia peruana es la de comprobar que nunca es conveniente y mucho menos, aceptable, acudir a medidas que, así sean legales, tienen intenciones antidemocráticas, que fue lo que hizo el hoy destituido presidente peruano, quien respondió de forma autoritaria pretendiendo cerrar el congreso, ante las acciones de este órgano por investigarlo y despojarlo de sus funciones. Electores responsables y mandatarios capaces, demócratas y transparentes, entre varias otras virtudes, es lo que garantiza a un país la estabilidad institucional, la convivencia social y la solvencia democrática.