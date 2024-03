Las marchas dejaron un mensaje claro

Se cumplió el miércoles de esta semana una nueva jornada de marchas en las principales ciudades del país, convocadas por la oposición, con las que se quiso enviar al Gobierno Nacional el mensaje de buena parte de la ciudadanía que disiente de muchas de sus políticas en varios de los asuntos del Estado y particularmente, en lo que corresponde al momento actual, con las reformas sociales que avanzan en el Congreso y que, en criterio de muchos colombianos, no se ven como las más prudentes, tanto en el corto, como en el largo plazo.

En muchos lugares la convocatoria de la oposición sorprendió por el nutrido número de personas que acudió a las marchas y por el contenido de conciencia social y política que se expresó desde estas bases, con lo que se pudo comprobar que, además del aspecto cuantitativo de las asistencia a estas manifestaciones, se ha avanzado en el factor cualitativo de toma de conciencia y posiciones sobre los temas más álgidos de la vida nacional en el actual gobierno. La conjunción de marchas masivas e ideas claras deja en la opinión la sensación de que en el seno de la oposición existe un verdadero contrapeso a la actual administración nacional.

Sean unas u otras las motivaciones con las que los colombianos salieron a las calles a expresar su descontento, lo cierto es que la respuesta del presidente Gustavo Petro no se antoja como la más adecuada. Salir, al término de las manifestaciones, a despreciarlas, a referirse a ellas con desdén y buscar, por esta poco democrática vía, desacreditar lo que es un derecho constitucional y una forma de expresión social y política de la mayor validez, no se justifica en ningún caso, y menos en el de un mandatario que dice sostener las banderas de la democracia, la libertad y el progresismo.

Ojalá que ese recurrente recurso presidencial de la arrogancia y la constante negación de realidades que no le son convenientes, no se mantenga y se disponga, desde la jefatura del Estado, de la voluntad de abrir verdaderamente los canales democráticos que permitan un intercambio franco, directo y transparente con la oposición que, desde el recurso de la manifestación callejera le ha demostrado no solamente que son muchos los que quieren expresarse, sino que es mucho lo que tienen por decir, reclamar y exigir a un gobierno poco dialogante y con una fuerte tendencia a la exclusión y el autoritarismo.