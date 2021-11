No importa cuánto desprestigio haya acumulado el Congreso, no importa tampoco cuántos escándalos ha provocado en todas las épocas, no importa cuántas denuncias han circulado por los medios de comunicación sobre los actos de corrupción, irrespeto o irresponsabilidad (entre tantas otras conductas reprochables); nada de esto parece conmover siquiera mínimamente a los legisladores colombianos que hoy, a pesar de haberse dispuesto desde esta semana el regreso total a la presencialidad en su trabajo, se niegan a hacerlo, aduciendo falta de garantías para su salud.

Los colombianos de todos los sectores económicos, tanto públicos como privados, hace muchos meses, en tiempos mucho más críticos de la pandemia, tuvieron que afrontar los riesgos evidentes que significaba salir al transporte masivo, a las calles congestionadas y a sus propios sitios de trabajo, la gran mayoría de ellos sin adecuaciones especiales, porque así lo demandaba la necesidad. Por otra parte, todos hemos hecho reiterados llamados a los padres de familia y estudiantes para que regresen a las instituciones cuanto antes y así lo han hecho cada vez más, aunque aún sienten mucho temor por un contagio de Covid-19.

En pocas palabras, los congresistas hoy son los únicos colombianos que se sienten con el derecho a negarse a trabajar presencialmente, aduciendo para ello el peligro del virus. Esto ocurre en uno de los tres baluartes de nuestro sistema, el legislativo, que debería dar ejemplo y que, de paso, al mantener la virtualidad o el modelo mixto, buscan quedarse en sus regiones, para estar más cerca de sus programaciones de campaña proselitista con reuniones a las que no temen asistir junto con un alto número de personas, en recintos cerrados, con escasas medidas de bioseguridad, sin tapabocas y sin distanciamiento alguno.

Estos congresistas reacios al regreso pleno a la presencialidad se convierten así en una especie de enemigo interno de la misma democracia que sufre el socavamiento de su credibilidad, como consecuencia de este creciente grupo de legisladores que frente a la Nación muestran su incompetencia, su laxitud moral o su cinismo al tratar de mantenerse, solo por conveniencia, en unas condiciones laborales que, claramente, no son las de este momento.

Sea este, una vez más, un motivo para llamar a los electores, que muy pronto definirán el nuevo Congreso, a que estudien muy bien a los candidatos a Senado y Cámara, para elegir a las mejores personas posibles y recuperar lo que hace varias décadas no tenemos: un legislativo acertado, trabajador y honesto.