Lo que el país espera de los congresistas

Comienza una nueva legislatura en el Congreso de la República y aunque quisiéramos ver un trabajo más productivo allí, la verdad es que se esperan olas muy altas en las sesiones en las que se definirá, finalmente, la suerte de las grandes reformas sociales que intenta avanzar el presidente Gustavo Petro en salud, pensiones y en el campo laboral. Al navegar por estas aguas borrascosas, sin mayorías constituidas y, además, sin respaldo pleno de los partidos liberal, conservador y de la U, la suerte de los proyectos de ley, está más cerca del naufragio que de un puerto seguro.

El margen de maniobra del presidente, el ministro del interior y las figuras claves del legislativo, se ha ido acortando y ante la imposibilidad de firmar acuerdos con los partidos reacios a sumarse a la coalición de gobierno, no le ha quedado al Ejecutivo otro camino que el de pactar con cada congresista los puntos necesarios para ganar su adhesión personal, en un movimiento que tiene varios riesgos, entre ellos el de que la voltereta termine en un juego clientelista en el que los congresistas usan cartas marcadas, pero que, además, tergiversaría el propósito superior de cualquier trámite legislativo, el de plantear leyes o normas para beneficiar a la población.

En esta encrucijada se encuentran las reformas, con una oposición que no da tregua y mantiene firmes posiciones y argumentos, que deberían ser escuchadas y debatidas en democracia. Lo que es deseable, visto esto, es que las reformas, que no solo son obetivo del gobierno sino una oportunidad para mejorar, sean resultado del consenso, que se permita el aporte de todos los sectores sociales, y no conveniencia para partidos o políticos que individualmente sean quienes terminen sacando provecho de la frágil coalición que logre armar el gobierno en el tránsito de los proyectos.

Ojalá que el clientelismo no sea la amalgama que termine uniendo las piezas de un rompecabezas que ha mantenido en ascuas a la población y en permanente emergencia al Ejecutivo y al Legislativo. Negociar las leyes es parte de la esencia del trabajo del Congreso, y tal labor no es criticable si se desempeña con juicio, estudio, argumentación técnica o científica donde deba haberla, y apelando siempre a la priorización del bien general.

El ciudadano, que, en las urnas, es originalmente el que elige tanto al jefe del Ejecutivo, como a los congresistas, merece respeto y este se observa, aprobando o improbando los proyectos de ley, sin mover agendas ocultas, sino respondiendo a los intereses superiores de la Nación.