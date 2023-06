Aunque la noticia quedó relegada por el afortunado rescate de los menores indígenas en las selvas del Guaviare, no cabe duda de que la firma del cese al fuego entre el Gobierno Nacional y la guerrilla del Eln es una de las mejores del semestre y, de paso, implica un hecho histórico, dado que ninguno de los varios intentos que el Estado había hecho con ese grupo había logrado llegar hasta este punto. Sin embargo, la buena noticia no ha dejado realmente satisfecha a la opinión pública, que no esperaba que lo acordado y firmado en La Habana no incluyera la suspensión de la extorsión y el secuestro.

En términos técnicos, podría decirse que, en este tipo de negociaciones de paz, el cese al fuego, si bien puede ser el primer paso hacia conversaciones sobre la entrega de armas, zonas desmilitarizadas o el desescalamiento del conflicto, no tiene el mismo alcance que un cese de hostilidades, que era el objetivo principal del Gobierno.

Esto significa, en pocas palabras, que además de silenciar los fusiles, se hubieran podido suspender acciones bélicas como la extorsión, el secuestro y el reclutamiento de personas, entre otras. Es de esperar que más pronto que tarde, si las conversaciones avanzan, se llegue efectivamente a esta meta.

Es por esto que ha habido varias voces críticas en el país, una de ellas la del expresidente Álvaro Uribe, el líder más destacado de la oposición, quien rechazó sin ambages el hecho de que estos actos hostiles no hayan sido incluidos en el acuerdo del cese al fuego: “La paz necesita cesación de crímenes para construir confianza en la comunidad”, fue su declaración, que refleja lo esencial de la crítica y está en concordancia con lo expresado también por diversos sectores políticos, empresariales y de opinión.

Es importante destacar que, a pesar de que este ciclo de conversaciones comenzó con la preocupación generada por los comentarios sobre los jefes guerrilleros, expresados por el presidente Gustavo Petro días antes del inicio del diálogo en La Habana, ha culminado con el cumplimiento de una de las metas más ambiciosas.

Lo que no puede ocurrir es que el cese al fuego se incumpla, que las conversaciones se prolonguen indefinidamente o que delitos tan lesivos para la población, como la extorsión y el secuestro, se mantengan fuera de las restricciones que imponga la mesa de diálogo para seguir avanzando hacia la firma de la paz definitiva con este grupo armado ilegal.