La trágica muerte de dos menores en un hecho insólito y doloroso, dejó al descubierto las fallas que existen en lo que tiene que ver con el control a la venta de medicamentos en Colombia. Una madre que confió en un sistema de distribución y venta de drogas y una dependiente poco rigurosa se sumaron para que dos hermanos, uno de 7 años y otro de 10, en lugar de Albendazol, un antiparasitario formulado por su pediatra, recibieran Tramadol, un analgésico opioide que afecta el sistema nervioso central. El resultado fatal conmovió al país que de inmediato se preguntó por las razones de que tal cosa pudiera ocurrir.

Por un par de días el tema motivó a los medios de comunicación y las redes sociales, que pidieron respuestas a los posibles responsables del hecho. La cadena de droguerías Cruz Verde reconoció el error de su auxiliar farmacéutica, a quien despidió de inmediato y aseguró que la empresa responderá por lo sucedido. Aparte de las decisiones internas de la cadena, la reacción de Cruz Verde frente a la muerte de los menores puede considerarse acertada, aunque todo no puede reducirse al caso puntual ocurrido. Lo que se espera es que las autoridades de salud analicen a profundidad todo lo que puede estar ocurriendo con la venta de medicamentos en Colombia, porque este accidente puede no ser tal cosa sino la evidencia de que los controles se han relajado al punto de que un dependiente de un elemento tan delicado como son las medicinas, no sea capaz de medir la inmensa responsabilidad que concierne a sus funciones.

Escándalos como el de la presencia de agentes químicos en medicinas que se venden como 100% naturales, o la burla constante al sistema de control de precios donde la Procuraduría recientemente detectó y denunció cómo medicamentos para el cáncer que debían venderse, por ejemplo, a $5.500, un laboratorio los cobraba a $646 mil, sino que ahora tenemos una nueva preocupación sobre la vigilancia y control de la idoneidad de las miles de droguerías independientes o de cadena que existen en el país.

El Ministerio de Salud debe responder con prontitud sobre todos estos temas, por una parte, para que se aclaren los hechos recientes, pero, por otra parte, para garantizar que se respeten tanto los precios máximos de venta de los medicamentos sujetos a régimen de control directo, como la idoneidad de los establecimientos farmacéuticos y sus dependientes.