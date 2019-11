Hace algo más de tres meses, el Presidente de la República dio inicio a la ejecución del Acuerdo de Punto Final para el Sistema de Salud, programa gubernamental que es parte del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y se anuncia como medida trascendental para aliviar estructuralmente los problemas del sector salud, para hacerlo sostenible y fortalecerlo. En su primera fase, esta programa aspira a saldar las deudas que se han acumulado durante años entre los diversos actores de dicho sistema, poner en cero la deuda con la red hospitalaria y mejorar la calidad en la prestación de los servicios de salud.

Los actores que intervienen en el Sistema de Salud saben que durante los últimos 25 años los diferentes gobiernos nacionales, con buenas intenciones, han propuesto diversos programas y planes para solucionar los problemas de tal sector, pero ellos no han tenido éxito y muchos han resultado siendo paños de agua tibia, porque la crisis es de tal magnitud que solo si se acomete una seria reestructuración del sistema se pueden resolver sus fallas estructurales.

El tiempo ha demostrado que nuestro Sistema de Salud sobrevaloró el mercado, subvaloró la significación del sector estatal, creó un mercado peculiar en torno a la salud, fijó sus ojos en el dinero de las pensiones del sector privado que manejaba el ISS y generó delicados problemas estructurales.

En el Sistema de Salud tienen gran protagonismo las EPS y, alrededor de ellas existen grandes vacíos legislativos y de otra dimensión, que provocan inmensos problemas con las trabas burocráticas que generan y por el retraso en los pagos de facturas y demás compromisos contractuales, fenómeno que en los últimos 25 años no se ha logrado corregir y ha generado enormes problemas a las IPS y demás actores del Sistema, pues por las deudas contraídas por las EPS dentro del Sistema de Salud no se pagan intereses de mora, se permite que ellas tengan insuficientes patrimonios propios, no recapitalizan, se ignora si todas tienen o no capacidad para actuar en el mercado y si se llega a ordenar la liquidación obligatoria de alguna, sus accionistas no son sancionados y muchas veces poco después constituyen otras EPS.

Así, poner punto final al problema del Sistema de Salud en Colombia ha sido y será bastante difícil.