Hoy los lectores de Vanguardia se han encontrado con un nuevo periódico. El tradicional formato universal, que nos acompañó por 102 años, se transforma y adopta el nuevo formato Europeo, más ágil, de fácil lectura, con más contenido y un mejor diseño.

Este cambio obedece a la adaptación de nuestro medio impreso a las nuevas tendencias de periódicos en el mundo, paso que ya han dado medios internacionales como The New York Times, El País de España y The Guardian, y en Colombia impresos como El Espectador, la República y el Colombiano.

Pero no se trata de un simple cambio de formato. Esta nueva Vanguardia quiere entregarles a todos los suscriptores y lectores contenidos de mayor alcance, con más profundidad, mejor investigación y una diversidad de temáticas, que le permitan encontrar en cada una de sus páginas contenidos de interés en distintas áreas de la información y el entretenimiento.

Es así como a partir de esta edición se incluirán nuevas secciones de bienestar, turismo, gastronomía, tecnología, ola verde, cuidado de mascotas, entre muchas otras, que darán al lector temas de interés, pues sabemos que hoy nuestro suscriptor está aún más ávido de información diversa, acorde con sus intereses particulares.

De esta forma, Vanguardia da un paso más en su transformación, para mantenerse vigente en su misión de informar a los santandereanos y liderar los procesos de generación de contenidos e información acorde con las mejores prácticas en el mundo.

Este ha sido siempre el carácter de este medio a lo largo de más de un siglo de existencia, que le ha permitido mantenerse, como su nombre lo indica, a la Vanguardia de las tendencias de consumo de información que se imponen en el planeta.

Desde estas páginas a lo largo de décadas se ha buscado ir de la mano de los cambios, adaptándose a ellos. Y este es un nuevo paso en este camino. Este nuevo formato se suma a la generación de nuevos contenidos multimedia para los suscriptores digitales y a la constante información a través de las distintas plataformas digitales, para atender las necesidades de cada una de las audiencias, de acuerdo con sus hábitos de consumo de información y sus propias necesidades.

Al tiempo que se crean las nuevas secciones, los lectores encontrarán nuevas investigaciones, mejores entrevistas y más análisis de los temas que interesan a esta región, al país y al mundo.

Lo que sí permanecerá intacto es nuestro compromiso con Santander y nuestra convicción de trabajar siempre por el bienestar de esta región, que ha sido, es y será por siempre nuestra razón de ser.

Disfruten de esta nueva Vanguardia