Satisface ver que finalmente, luego de los paños tibios con que atendieron la situación las pasadas administraciones, obviamente con resultados negativos o insuficientes, Metrolínea recibe el tratamiento de fondo que requiere desde hace tanto y que podría convertirse en ese tan esperado punto de inflexión en el que las escandalosas cifras en rojo comiencen el rumbo que nunca han tenido hasta ahora, que es el de las utilidades de un sistema que fue presentado como el futuro del transporte en el área metropolitana y que solo ha conducido a pérdidas financieras y caos del servicio.

La alcaldía de Juan Carlos Cárdenas ha trabajado en un documento que fije razones y metodologías para intervenir a fondo el Sistema Integrado de Transporte Masivo en todas sus áreas, porque, la verdad es que no hay una sola que no requiera de semejantes medidas. El documento, según el alcalde, es un trabajo que comprende las últimos seis meses, y se ha hecho en compañía de todas las partes involucradas, esto es, los operadores MetroCinco Plus y Movilizamos, Metrolínea como ente gestor, la autoridad de transporte que es la entidad Área Metropolitana de Bucaramanga y, finalmente, la empresa consultora ‘Sumatoria’.

Según cifras oficiales, Metrolínea en sus algo más de 10 años de existencia, nunca ha llegado a la marca de las 80 mil validaciones por año que se le fijaron desde el inicio. Solo en el 2017, logró alcanzar únicamente el 50% de tal cifra, que era la ideal para las finanzas de la empresa. Preocupa sí, en medio del importante anuncio de la alcaldía, que los dos operadores de transporte del Sitm, MetroCinco Plus y Movilizamos, no han confirmado la firma de la modificación o terminación anticipada de los contratos de concesión, que es una de las piezas clave de la nueva estructura que debería operar para salvar un sistema que hasta ahora año a año ha sido deficitario.

La idea es plausible y el punto a que se ha llegado es esperanzador, pero la tarea está muy lejos de concluir. Hay que actuar siempre con la razón para que las decisiones tengan ese sustento de realidad y objetividad que las haga eficaces, y hay que llegar a los acuerdos sin imposiciones, sino con conciliaciones que equilibren todos los intereses en una balanza cuyo fiel no debe ser otro que el del bien común.