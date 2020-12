Metrolínea hoy tiene una gran cantidad de problemas y todos ellos de gran complejidad, por eso, en medio de la agobiante situación que hace años viene debilitando el sistema, al punto de haber acumulado una deuda que supera los $157 mil millones, es tranquilizador saber que ante un panorama tan nublado, se encienden algunas luces que podrían, por fin, guiar a la empresa hacia un mejor futuro, como puede y debe ser la aprobación del Acuerdo de Reestructuración que acaba de oficializar la Superintendencia de Transporte y que, si bien no alcanzará a tener el impacto suficiente para ser tabla de salvación definitiva, sí, al menos, debe constituirse en un momento en el que se invierta el rumbo hacia la crisis total, que es lo que desde hace rato vive el Sistema Integrado de Transporte Masivo.

Ya en septiembre pasado la Asamblea General de Accionistas de Metrolínea había aprobado por más del 90% de sus miembros, acogerse a la Ley 550 del 1999, como una medida que le permitiera dar un primer paso hacia la reactivación, mediante la reestructuración de pasivos, y ampliar el margen de negociación para llegar a nuevos y mejores acuerdos de pago con los acreedores, mientras, de paso, se asegura que no haya traumatismos en la prestación del servicio a los usuarios del sistema, en tanto, según lo aseguran las directivas de la empresa, no habrá interrupción en la ejecución de los contratos de concesión con los operadores Tisa, Metrocinco Plus y Movilizamos.

En síntesis, la perspectiva actual nos muestra algunas acciones exitosas que han traído a Metrolínea, al parecer, a un punto externo al círculo vicioso en el que ha girado por años y que hizo que siempre, a pesar de los intentos que se hacían, se llegara al mismo indeseable lugar. Podemos estar ante una oportunidad crucial en la medida en que podría sacar a Metrolínea de ese estado crítico en el que se sumaban las onerosas demandas perdidas, la inestabilidad laboral que acusan ya los concesionarios, la pérdida constante de usuarios descontentos, el avance hasta ahora incontenible de la piratería, el deterioro de los buses, etc. De no ocurrir ahora una recuperación, aunque sea lenta, pero en el sentido adecuado, el Sistema Integrado de Transporte Masivo, más temprano que tarde, podría llegar a una situación irreversible y dejar al área metropolitana en una situación de transporte público más caótica que la que se vivía antes de que el Sitm existiera.