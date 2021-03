Luego de que el Estado colombiano se retirara hace una semana del juicio que la Corte Interamericana de Derechos Humanos adelantaba en el caso de secuestro, tortura y violencia sexual contra Jineth Bedoya, ayer, finalmente el Estado reconoció su responsabilidad y pidió perdón por este caso, luego de dos décadas en las que la periodista recorriera un camino sin respuesta por las vías judiciales colombianas, que se cerraron siempre a su paso, lo que la dejó expuesta a permanentes amenazas y revictimización originada en quienes denigraron de ella y la calumniaron impunemente como retaliación a su valentía y su negativa a callarse. No obstante, la solicitud de reconocimiento parcial del Estado en su responsabilidad deja un sinsabor muy grande.

Difícilmente puede encontrarse un caso con tanta saña como este en el que se ha atacado una y otra vez a Jineth Bedoya, no solo el día en que casi muere luego de ser secuestrada, drogada, torturada y violada repetidamente por un grupo de paramilitares, sino después, a lo largo de su campaña en busca de justicia. Estos 20 años de insistencia en las instituciones de justicia colombianas e internacionales muestran a dónde puede llegar un caso en Colombia en el que el poder de ciertos grupos sobre las instituciones puede llevar a configurar un caso aberrante, que hoy es ejemplo mundial de corrupción y que finalmente llegó al punto del reconocimiento de toda esta situación anómala en contra de la periodista a la que el país le debe mucho más que una petición de perdón.

De este caso, que no termina aquí de todos modos, quedan no solo la reparación y toda clase de reivindicaciones judiciales de la víctima, sino la necesaria y urgente protección suya y de su madre, porque han arreciado las amenazas contra sus vidas en las últimas semanas; queda la evidencia de la desprotección en la que están los periodistas en Colombia; queda en evidencia la necesidad de que el sistema judicial se examine a fondo para que no pueda ser usado en contra de la verdad y de las víctimas, ni por cooptación, ni por amenaza, ni por ninguna forma de corrupción; queda en evidencia que la violencia contra la mujer en el país tiene que recorrer aún un largo camino para llegar a la meta de derrotar la impunidad. Pero sobre todo, queda también la deuda de que Colombia investigue quiénes fueron los verdaderos autores intelectuales de sus agresiones.

Como periodista, como mujer y como víctima de las tantas violencias que hay en Colombia llevamos hoy, otra vez, nuestra voz de solidaridad y respaldo a Jineth Bedoya, por su valiosa y valerosa lucha con la que nos sentimos clara y plenamente identificados. Esperamos que la Corte Interamericana le pueda por fin otorgar la Justicia que su propio país le ha negado por más de dos décadas.