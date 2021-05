Contrario a lo que suele pensarse, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a un país que, como Colombia, experimenta desde hace un mes una protesta permanente a lo largo y ancho del país no es un motivo de debilitamiento institucional o de escalamiento de la violencia, sino que, por el contrario, la presencia internacional en las calles y su fuero de garantes de los Derechos Humanos pueden convertirse en vías de escape de la tensión que se vive y podría ser también el primer paso en un esfuerzo (que es urgente) para revertir la pésima imagen que hoy tiene Colombia en el mundo entero.

Entonces, negar la visita de la CIDH, como ocurrió en los primeros momentos en que se hizo la solicitud por parte de esa Comisión, no solamente hacía que se perdiera una buena oportunidad de oxigenar la situación interna, sino que envió a los demás países la peor señal, pues la negativa se daba justo en los días en que se difundieron mundialmente videos con toda clase de hechos violentos que involucran a uniformados de la policía y a manifestantes. La posición colombiana, entonces, se entendió como un intento de encubrir las acciones de esos agentes del Esmad, circunstancia que ha cambiado sustancialmente en los últimos días, a medida que la posición del Gobierno nacional ha cambiado hacia la aceptación de la visita.

En efecto, abrir la puerta a la CIDH cambia la sensación hacia la idea de que ni el Gobierno, ni la Fuerza Pública temen a la acción de la Comisión, lo que, claro está, no quiere decir que no haya habido excesos y actos reprobables de parte de los miembros de la policía, sino que sobre ellos no va a haber tolerancia, y tanto menos caminos hacia la impunidad. La comunidad internacional sabe y entiende que en conflictos sociales agudos, como el que vive Colombia, las acciones de manifestantes y autoridades pueden pasar los límites que fija la ley, pues tal cosa ocurre en cualquier país, lo que no puede entenderse bien de ninguna manera, es que las instituciones legítimas del país se nieguen a que organismos internacionales conozcan e investiguen los excesos que se hayan cometido y se constituyan así en garantes del cumplimiento de los Derechos Humanos. Es lo mínimo que se espera de los países que, como Colombia, son respetados por su antigua y bien reputada democracia. Esa democracia que todos debemos defender desde la institucionalidad.