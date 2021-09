No más impunidad frente al homicidio y los delitos sexuales contra menores

Finalmente, el Acto Legislativo 01 de 2021, que había establecido la cadena perpetua para violadores de niños, no superó el estudio de exequibilidad que hizo la Sala Plena de la Corte Constitucional, en pocas palabras, porque para esta máxima instancia de Justicia la norma que imponía este severo castigo constituía un retroceso, no solamente en cuanto al propósito de humanización de las penas, que debe perseguir una Nación, sino también en lo que toca a la política criminal y el ideal de resocialización de los condenados, que es una legítima aspiración de muchas sociedades en el mundo.

La decisión de la Corte ha revivido un debate en Colombia, un país que es especialmente cruel con los niños, que no solo los violenta en su casa, sino que los ha convertido en víctimas del conflicto armado y los ha dejado en la más absoluta desprotección. A pesar de ser los niños supuestamente quienes deberían ser objeto de especial protección constitucional, es la impunidad la reinante en los hechos delictivos en los que las víctimas son menores. Por eso, la sociedad clama un endurecimiento de las penas contra estos delincuentes que violentan a niños y jóvenes, hasta llegar a la prisión perpetua, deseo que ha sido desestimado por la Corte Constitucional.

Lo cierto es que hemos dejado a los niños en el último lugar de prioridades del país. Y no es que dependiera de esta condena perpetua la protección de los niños. Si simplemente se aplicaran las sanciones existentes, que no dan lugar a rebajas cuando se trata de menores, sus verdugos permanecerían en la cárcel hasta 60 años, lo que significaría casi que una condena de por vida. Pero la dramática realidad es que este tipo de delitos no se investiga ni se condena con la rigurosidad y firmeza que se debiera, lo que desencadena en la impunidad reinante que tanto duele.

Todos estamos de acuerdo en que lo que debe primar sobre toda consideración es la necesidad de que los niños y jóvenes reciban la debida protección del Estado y que sobre ellos se establezcan todas las precauciones y medios de prevención de estos devastadores delitos, al tiempo que se puedan eliminar variables que alimentan estos abusos como la pobreza, la falta de acceso a la educación, la corrupción o la impunidad, que pervierten todos los sistemas.

Según datos de la Corporación Excelencia de la Justicia, de las 28.285 denuncias por delitos sexuales contra menores de 14 años del 2019, se archivaron 10.507 por falta de pruebas, negligencia judicial o inconsistencias en la acusación; solo hubo sentencia en el 12,6% de los casos. Es evidente que el tema no se agota en endurecer penas, sino en no permitir la impunidad.