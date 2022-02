Mientras el país esperaba que se despejaran las dudas que desde hace tiempo se expresan sobre el proceso electoral, la Registraduría resultó envuelta en nuevos escándalos que dan paso a especulaciones de parte de candidatos y electores, en lo que es una muy inconveniente pérdida de credibilidad precisamente de la institución que debería ser la incuestionable salvaguarda de uno de los ejercicios fundamentales de una democracia, como es la expresión de la voluntad popular a través del voto, esta vez en la elección de congresistas y Presidente de la República.

Un hecho de semejante trascendencia debería ocurrir en medio de todas las medidas posibles para darles a los ciudadanos la seguridad plena de que lo que se informe del conteo y escrutinio en las tres jornadas electorales que están programadas para los próximos cinco meses será lo que efectivamente votaron los colombianos. Por eso no se entiende que el Registrador Nacional no haga expresión clara y permanente de las acciones de su institución en procura de proveer la transparencia necesaria en el proceso electoral y no rechace pública y severamente los hechos que puedan minar su credibilidad.

Es lo que ocurrió en los últimos días cuando se conoció un video en el que John Jairo Hernández, coordinador de Talento Humano de la Registraduría en Cundinamarca, habla desvergonzadamente a los supernumerarios que están capacitándose de que lo que les conviene para mantener sus contratos es contar con “una palanca política y algo de dinero”. Un suceso que empaña de tal forma la organización electoral debió tener una respuesta inmediata y contundente del registrador Alexánder Vega Rocha, pero no la hubo.

En lugar de ello, la reacción del alto funcionario fue la de hablar privadamente con los periodistas que hicieron la denuncia y cambiar la decisión de negativa a positiva sobre la petición de que, para dar mayor protección al voto, se recaude la firma y la huella de los electores en las mesas.

Un hecho como este causa la sensación de que el Registrador no tiene el control pleno del proceso, en momentos en que la elección de Congreso y las consultas partidistas están a la vuelta de la esquina. Lo que todos deseamos es que el país viva unas elecciones exitosas, transparentes y pacíficas; quedan pocos días para lograrlo.