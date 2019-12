En el Centro Deportivo Acuático de Piedecuesta lo único que flota hoy es la desidia de las administraciones municipal y de Coldeportes, además de las de los organismos de control, pues luego de años de promesas, estudios, proyectos, adjudicaciones, todo está estancado, lo que constituye una burla profunda a la ciudadanía y particularmente a los deportistas de alto rendimiento que, confiados en la palabra de los dirigentes, creyeron el anuncio de que antes de finalizar este año estarían entrenando en las aguas de esas piletas.

Pero nada de esto fue verdad, quizás ni siquiera las intenciones de quienes muchas veces solo con el propósito de aumentar sus índices de popularidad, hacen anuncios grandilocuentes, aprovechándose de la ingenuidad de la mayoría. Y fue precisamente sobre la confianza y las victorias de los nadadores paralímpicos santandereanos, que regresaron con varias medallas de las justas de Río de Janeiro 2016, que la entonces directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, presentó a la opinión y a los atletas la idea de premiarlos como es debido, es decir, con un complejo acuático para mejorar su preparación con miras a nuevas competencias.

De allí en adelante, todo siguió la senda de la desadministración que suele acompañar muchos de los proyectos que se hacen en el papel y terminan siendo de papel. El gobierno central habló de 7 mil millones, el departamental de 3 mil y el municipal de mil, pero hoy, tres años después, como lo comprobaron nuestros periodistas, no solo no se ve nada en el terreno, sino que tampoco se oyen respuestas a las preguntas que ellos hicieron a los responsables de esta obra.

Ante estos casos patéticos solo nos queda esperar que, como ocurre muchas veces por la desidia que también suelen padecer los órganos de control, la obra no termine contratándose y hasta pagándose varias veces, para nunca ser ejecutada. Hasta ahora solo se ha pronunciado la contraloría que reportó dos hallazgos, uno sobre problemas en los estudios de prefactibilidad y factibilidad, y otro que, en palabras de este ente de control, “evidencia que la Gobernación de Santander pretende adjudicar este contrato a un proponente que no cumple con la totalidad de requisitos legales exigidos, establecidos por la misma entidad en los pliegos de condiciones (...)”. Quedamos pues todos notificados de una situación claramente irregular en la que no solo se hizo burla a nuestros campeones paralímpicos, sino que tiene en grave riesgo los dineros públicos.