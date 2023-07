Aunque tanto el problema de la inseguridad, como el de la percepción de inseguridad se han convertido en una verdadera tragedia en las principales ciudades colombianas, en las que los hechos violentos son cada vez más crudos y frecuentes, en Bucaramanga y el área metropolitana la situación es una de las más críticas del país, al punto de que la percepción sobre la inseguridad entre los bumangueses, en el último año aumentó 14,6 % en relación con 2021, lo cual es una cifra verdaderamente importante, que debería llamar la atención de las autoridades para enfrentar el problema, sin esguinces y sin dilaciones.

No puede ser que las crecientes cifras de actos delincuenciales, cada vez más sangrientos, por demás, no sean abordados clara y sinceramente frente a la comunidad, que es, precisamente, la que está sufriendo el impacto físico y emocional de ver su entorno convertido en escenario donde ocurren decenas de muertes violentas, ya no solamente causadas por las riñas, la intolerancia o los atracos, sino por verdaderas guerras en bandas de microtráfico, que usan las calles de Bucaramanga y las demás ciudades del área, como patíbulos para llevar a cabo sus ejecuciones, frente a los ojos de todos, menos de la autoridad policial.

Pero si nos asombra que el incremento de la percepción de inseguridad haya sido de casi 15 puntos porcentuales, qué diremos de la cifra global que nos indica que el 79,2 % de los habitantes del área metropolitana se sienten inseguros en las calles. En otras palabras y yendo más a lo cualitativo que a las frías cifras estadísticas, prácticamente todos los ciudadanos se sienten amenazados por la acción de la delincuencia y esta es una medición que, en lugar de ser minimizada por los gobiernos, debería tomarse muy en cuenta, pues afecta real y objetivamente a las personas.

Bajo el efecto de esta percepción, los ciudadan experimentan una disminución en su calidad de vida, sufren ansiedad, estrés y angustia permanente, lo que los lleva a evitar los lugares públicos. Además, la sensación de peligro constante aumenta la desconfianza en los demás, lo que erosiona el sentido de comunidad y degrada el necesario sentimiento de solidaridad. Peró también, la percepción de inseguridad puede desalentar la inversión y afectar negativamente al comercio que es actividad principal en el área metropolitana, con las graves consecuencias que esto conlleva. Una política de seguridad seria y una acción policial eficaz son urgentes para reducir la inseguridad y la percepción que las personas tienen de ella.