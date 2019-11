Por unas movilizaciones en paz que fortalezcan la democracia

Amanece el país con la expectativa de que el paro convocado para hoy transcurra en completa tranquilidad y que tanto las fuerzas sociales que han citado a movilizaciones como las autoridades logren mantener la calma, no haya lugar a desmanes y se eviten enfrentamientos con posibles saldos lamentables.

Y así como se espera que esto ocurra en todo el país, nos corresponde expresar estas mismas inquietudes en el ámbito departamental, metropolitano y bumangués. Evidentemente la mayor concentración de personas va a estar recorriendo las calles de la capital santandereana, por lo que hoy las autoridades civiles y de policía locales y departamentales tendrán la responsabilidad de garantizar que esta válida protesta ciudadana se dé en condiciones de seguridad para los ciudadanos y manifestantes, controlando los posibles desórdenes que pudieran presentarse. Pero a su vez, la principal responsabilidad hoy recae precisamente en todos aquellos que saldrán a marchar y de quienes se espera lo hagan con total responsabilidad con su ciudad, evitando cualquier tipo de desórdenes que puedan llevar a la destrucción de la ciudad misma.

El buen comportamiento ciudadano es el principal legitimador de estas protestas de hoy y el único argumento válido frente a quienes se oponen al derecho inalienable a la protesta y a la movilización como fundamento filosófico y fáctico de la democracia. Es la protesta ciudadana parte del derecho a la expresión libre y plural de las necesidades y anhelos ciudadanos, pero no lo son los desmanes, el actuar de encapuchados, los actos vandálicos o la destrucción de establecimientos, pues tales actos son agresiones directas a los mismos ciudadanos, que son quienes al final se ven perjudicados con estos hechos. Es importante que hoy Santander y Colombia puedan demostrar que la protesta social es un ejercicio ciudadano idóneo para denunciar y pedir la resolución de problemas estructurales, y no simplemente la vía hacia la instauración de una situación de caos que profundice las diferencias y nos conduzca a condiciones de una mayor crisis nacional. Estamos seguros que los bumangueses y santandereanos no defraudarán y llevarán a cabo estas manifestaciones con el completo respeto por los bienes públicos, el transporte masivo y los bienes ciudadanos .

Expresiones como las que se darán hoy son válidas, pero siempre en el marco del respeto y la tolerancia. Ojalá tanto los manifestantes como las autoridades tengan la ponderación y el buen juicio necesarios para impedir que quienes puedan estar interesados en llevar a la anarquía las movilizaciones fracasen en su intento y que, contrario a lo que se ha presagiado, esta jornada sirva para que empecemos a oírnos desprevenidamente y entendernos civilizadamente.