En Bucaramanga y el área metropolitana está sobre la mesa el debate sobre las medidas que deben tomarse para contrarrestar hechos delincuenciales y situaciones de convivencia que tienen la mayor importancia, en tanto lo que se discute comprende el respeto por derechos fundamentales, la inseguridad que se padece desde hace meses, el interés de algunos comerciantes y, finalmente, el reclamo de miles de ciudadanos porque sus vecindarios se han convertido en zonas de ruido permanente, entre otras irregularidades y delitos.

El sentido de las determinaciones que podrían tomarse afectaría en primer término la libertad de locomoción que, si bien, como lo ha definido la Corte Constitucional, “es un derecho fundamental, al ser una expresión de la libertad”, no se trata de un derecho absoluto, por lo cual está sujeto a restricciones, valga decirse entonces que tales limitaciones deberán justificarse amplia y suficientemente para poder ponerlas en práctica, sin tropiezos jurídicos posteriores. Así mismo, debe entenderse que las restricciones a la movilidad, como horarios nocturnos para lugares cerrados o públicos, venta de licor, etc, tiene impacto no solo en Bucaramanga, sino en toda el área metropolitana, por lo que las medidas, para ser eficaces, deben tener tal alcance.

Las ideas de impedir las aglomeraciones nocturnas en parques, restringir horarios en sitios nocturnos o establecimientos de venta de licor, o prohibir el parrillero en las motocicletas, según quienes las proponen, han funcionado en ciudades tan complejas como Bogotá y por ello asumen que entre nosotros también deberían ser exitosas.

Aunque este último presupuesto no es necesariamente cierto, no hay duda de que hemos ido retrocediendo en cultura ciudadana y que tenemos una comunidad que, antes que acatar las normas y, aún más, ser impulsora de ellas para conservar extendidas sus fronteras de libertad, suele violarlas y aprovechar cualquier fragilidad de la autoridad para caer en riñas, escándalos o delitos, en lo que hemos ocupado varias veces el primer lugar en el país. Es posible que en el corto plazo se haga inevitable acudir a estas medidas restrictivas, pero si queremos resolver realmente el problema, hay que acompañar todo esto con estrategias de educación y cultura ciudadana que hagan perdurable el efecto de libertad y sana convivencia que es el ideal que toda sociedad busca.