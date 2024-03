Rodolfo Hernández: caso juzgado

Como se preveía, el ex alcalde de Bucaramanga y ex candidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez, recibió sentencia condenatoria, en primera intancia, por el caso que el país conoció como Vitalogic, una cadena de corrupción que denunció este diario y que finalmente echó por tierra la carrera política de este dirigente piedecuestano, que estuvo siempre salpicada por escándalos y procesos de tipo penal y disciplinario, no obstante los cuales llegó a verse como posible ganador de la Presidencia en 2022, pero que también, paradójicamente, desbarrancaron su prestigio hasta dejarlo hoy sin un solo respaldo político y enfrentado a una pena que está por conocerse.

El caso de Rodolfo Hernández resuena fuertemente en un país que por décadas ha estado inundado de escándalos y delitos. En Colombia, la corrupción se da en todas sus manifestaciones, socava los cimientos de la democracia y mina la confianza de los ciudadanos en el sistema político y administrativo. Es imprescindible, por lo tanto, que como sociedad asumamos el desafío de combatirla con determinación, sin titubeos, pues los casos de corrupción desvían recursos esenciales que podrían destinarse al bienestar colectivo, pero que son interceptados por los delincuentes, lo que, por supuesto, obstaculiza el desarrollo del país.

Por eso, aparte de las implicaciones que el fallo condenatorio de Rodolfo Hernández tiene para el condenado y para la política santandereana, es fundamental destacar el papel crucial que desempeña la justicia en la lucha contra la corrupción. La acción penal completa en estos casos no solo debe ser vista como un castigo para los culpables, sino como un mensaje contundente de que la impunidad no debe tolerarse en ninguna medida. La aplicación efectiva de la ley, sin distinción de estatus o poder, es esencial para garantizar la igualdad ante la justicia y restaurar la confianza en nuestras instituciones.

De cualquier manera, erradicar los hechos irregulares del ejercicio de la política y la administración pública es un imperativo moral y una responsabilidad compartida por todos los ciudadanos. Solo a través del compromiso colectivo y la acción decidida podremos construir un futuro donde la honestidad y la integridad sean los pilares fundamentales de nuestra sociedad. No podemos permitir que la corrupción siga socavando nuestro progreso y comprometiéndonos con un destino de desconfianza y decadencia. Es hora de actuar, como lo acaba de hacer la justicia en el caso Hernández, con determinación y firmeza en la defensa de nuestros valores democráticos y el bien común.