Se ha insistido hasta el cansancio que Colombia afronta un nuevo pico de la pandemia, y dentro de las cifras en los primeros lugares de contagio está Santander. No obstante, a pesar de la insistencia, muchos parecen no entender la gravedad de la situación en la que nos encontramos.

Mientras los santandereanos se alistaban para celebrar la Navidad, el pasado 24 de diciembre, la Foscal Internacional expedía un comunicado en el que advertía sobre la ocupación al 100% de sus camas UCI. A su vez, Víctor Castillo, presidente de la Fundación Cardiovascular, advertía sobre la situación crítica de capacidad de atención de los servicios médicos y el incremento de contagiados en la ciudad. Por eso, se esperaba que la Navidad fuera tranquila y que los ciudadanos hubieran acatado el llamado de resguardarse en casa como medida de prevención ante el contagio. Pero al llegar la media noche, el cielo de la ciudad y de los municipios del área metropolitana estallaron en pólvora de celebración y a la mañana del 25, una enfermera que salía de turno fue arrollada por un conductor, que no solo infringía el toque de queda, sino que al parecer manejaba borracho.

¡Qué irresponsables somos! ¿De qué otra manera se hace entender que no es momento para reuniones ni fiestas? Esto no es un juego. Sorprende leer, por ejemplo, los comentarios de algunos lectores de este medio en los que, ante la noticia de la ocupación de camas en el área metropolitana, desestiman la gravedad de la información, haciendo afirmaciones tales como que el COVID-19 no es grave y que lo que se quiere es sacar provecho económico de la situación. ¡Por favor! Estamos viviendo momentos críticos que requieren una respuesta responsable de toda la ciudadanía, pues la única claridad que existe en este momento es que solo depende de cada uno evitar aún más la propagación y el contagio de este virus, sobre el que aún el planeta está aprendiendo cómo enfrentarlo.

Con corte al pasado viernes, Santander sumaba 2.298 personas fallecidas por esta enfermedad, y un número de contagio diario de 759 santandereanos. En total, se han contagiado 64.602 habitantes del departamento.

No hay duda de que vienen días críticos, pues aunque muchos acataron el llamado de quedarse en casa para la celebración de la Navidad, otros desatendieron las recomendaciones y de seguro lo volverán a hacer para el próximo 31 de diciembre. Esto hace prever que los primeros días de enero se registrarán cifras de contagio verdaderamente preocupantes.

Solo hay una manera de evitar el colapso de los servicios médicos y es que a partir de hoy todos vuelvan a acatar el llamado de quedarse en casa, en la medida de las posibilidades, y que se acrecienten las medidas de prevención, mediante el lavado de manos, el uso de tapabocas y el distanciamiento social. Es necesario que el comercio insista en las medidas de bioseguridad, pues con el pasar de los días estas se han venido relajando.

Esperamos que podamos frenar estas cifras y que no estemos en pocas semanas en una situación de lamentaciones.

Frente a esta pandemia cada uno es responsable de cuidar su propia vida.