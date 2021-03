Tras un año de pandemia, el mundo ha debido acostumbrarse a vivir con el COVID-19 y a adoptar protocolos y medidas para reducir al mínimo el riesgo de contagio, mientras se avanza en el proceso de vacunación. Es así cómo poco a poco todos los sectores han regresado a esta llamada “nueva normalidad”, donde el virus no desaparecerá, pero se aprenderá a vivir con él de la mejor manera posible.

Pero mientras empresas, colegios, comercios, bancos, universidades, gimnasios y un largo etc. han regresado a la presencialidad, al menos de manera gradual, el Concejo de Bucaramanga insiste en que no regresará a sesionar porque no están dadas las condiciones de seguridad frente al virus. Justifica su decisión en el concepto de su ARL que sugiere mantener la virtualidad porque el recinto del cabildo es cerrado. Pero, ¿acaso no se pueden adaptar otros lugares u aplicar protocolos como lo han hecho los demás?

Como resultado, el Concejo de Bucaramanga se ha dedicado durante más de un año a sesionar de manera virtual, en donde las cámaras apagadas, la respuesta de los concejales desde distintos lugares, y hasta manejando vehículos o caminando en las calles, y la mecánica de contestar por contestar se ha convertido en la constante de estas sesiones, que poco o nada le están aportando a la ciudad. Además, el Concejo se ha dedicado a pedir informes de gestión a las distintas oficinas, lo que se convirtió en un recital de lo que hacen las entidades, sin ningún tipo de valor para la ciudad. El caso de ayer fue una clara muestra de esto.

El Acueducto de Bucaramanga estaba citado a rendir informe. La entidad no presentó este informe, porque la junta no se ha reunido a aprobar sus estados. Como no hubo informe de gestión, se acabó la sesión, que duró 30 minutos. Y por este espacio la ciudad debe pagar $8’200.000 que vale la sesión. Solo el concejal Carlos Parra les pidió a los demás concejales no cobrar estos honorarios, por cuanto no hubo sesión, a lo que la mesa directiva respondió que será cada concejal quien en una carta deba expresar su intención de cobrar o no estos dineros de manera individual. Habrá qué ver quiénes pasan esa carta.

Es urgente que el Concejo retome ya su presencialidad y regrese a la senda de los debates políticos y las propuestas para la ciudad. No tiene ya ninguna justificación que se mantenga esa virtualidad. La ciudad requiere debates serios, que den prioridad al control político y los proyectos que redunden en mejor calidad de vida para sus habitantes.

Este Concejo fue elegido con la ilusión de romper los vicios que se dieron en el cabildo anterior. No nos hagan perder la fe en que un voto sí puede cambiar las realidades que queremos cambiar.