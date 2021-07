Solo al retomar la conciencia sobre la gravedad de la pandemia, podremos superarla

Si las autoridades no se toman más seriamente su responsabilidad, si los sectores económicos no se comprometen más con su papel en esta crisis y si las personas no regresan al cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad, no solo no podremos controlar la crisis sanitaria sino que la llevaremos a límites aún más dramáticos.