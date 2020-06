En tiempos de la guerra de Pablo Escobar al Estado, en los que se daba, a la vez, una de las etapas más cruentas de los enfrentamientos con las guerrillas en Colombia, el reporte diario de víctimas mortales de la violencia y de amenazas hizo que muchos terminaran por insensibilizarse ante la frecuencia de estos trágicos sucesos. Hoy no podemos permitir que ocurra lo mismo con casos tan repudiables como las reiteradas amenazas, discriminación y agresiones que sufren los médicos que están atendiendo la pandemia causada por el coronavirus en nuestro país.

El último y más cruel de estos hechos fue denunciado el pasado lunes por el doctor José Julián Buelvas, en el municipio de Soledad, Atlántico, quien relató la manera cómo, en un solo día, recibió dos coronas fúnebres con amenazas de muerte, en un escrito en el que lo acusaban de haber dejado fallecer a una paciente de COVID-19 en una UCI. En su denuncia, el médico hizo pública además la manera como los médicos, y en general el personal del área de la salud, especialmente en ciudades de alto número de contagios como Bogotá, Cartagena, Leticia, Cali, etc, trabajan corriendo grandes riesgos, por no contar con los elementos de protección idóneos para evitar el contagio de la enfermedad. El médico Buelvas ha dicho que seguirá asistiendo a su trabajo y velando por la vida de sus pacientes, tal como lo hizo ayer a pesar de las amenazas, pero, al mismo tiempo, pidió del Estado la protección necesaria para defenderse de quienes lo han amenazado.

Ante estos hechos no podemos ser indiferentes, no podemos insensibilizarnos frente a situaciones tan dolorosas e injustas como las que vive el doctor Buelvas y otros tantos médicos y trabajadores de la salud que en el país han recibido agresiones físicas y verbales, o han sido discriminados en sus unidades residenciales, en donde también son acosados. Ahora que llegamos al absurdo de las amenazas directas de muerte, el país debe volcarse sobre estos profesionales de la salud y exigir para ellos no solamente la protección policial para no ser víctimas de los bárbaros, sino la protección necesaria y óptima para no contagiarse en sus lugares de trabajo.

Los responsables de las amenazas deben ser identificados y judicializados, pero sobre todo el país debe tomar conciencia de la presencia de esta mecánica de miedo que nos acompaña desde los tiempos de Escobar. Tenemos que actuar firme y solidariamente en contra de este patrón delincuencial y, como Nación, rechazarlo con toda la contundencia.