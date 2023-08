Los datos oficiales sobre adultos mayores en Santander muestran lo que es una tragedia para 126 mil de ellos que viven en condiciones de vulnerabilidad y en este abultado grupo, casi la mitad, 52 mil, tienen que enfrentar en soledad la difícil prueba de la ancianidad. Este es un panorama que no puede pasar desapercibido para la población en su conjunto y, con mayor razón, por las autoridades gubernamentales que poco interés suelen mostrar sobre esta población, aunque deben entender, de una vez por todas, que son personas que por sus precariedades económicas, de salud, de capacidad en muchos aspectos, requieren de una atención especial.

Una sociedad que considere haber alcanzado niveles altos de desarrollo, no puede, al mismo tiempo, mantener en condición de abandono a sus viejos, los que desde la actividad de su vida, cualquiera que esta haya sido, y cualquiera hubiera sido el lugar que alcanzaron a ocupar durante su etapa productiva, aportaron no solo dinero a través de su trabajo, sino que formaron familias, fueron ejemplo en muchos campos, dejaron obras de todo tipo, sentaron precedentes que permitieron que las nuevas generaciones avanzaran, aunque hoy son las que los olvidan, los menosprecian o, sencillamente, los abandonan, a algunos en los hospicios para ancianos, a otros al interior de sus propios hogares.

Enfrentar la vejez, la progresiva pérdida de las capacidades físicas y hasta mentales en completa soledad, sin apoyo económico y sometidos a aceptar las condiciones que se les planteen, así sean estas indignas o insuficientes, es una situación que en ningún caso es justa, pues no solamente el ser humano merece atención, protección, buen trato en todas las etapas y circunstancias de su vida, sino que la sociedad tiene la obligación moral de agradecer a quienes le sirvieron y retribuir con estos cuidados el beneficio que obtuvo de décadas de trabajo de cada una de estas personas.

Quienes están en las casas para adultos mayores, porque su situación económica y su soledad los llevó allí, deben recibir no solo techo y comida, sino garantías para su mejor estado de salud y atención de su estado emocional y mental, con un sentido no de piedad, sino de respeto y humanidad. Lo mismo ocurre con quienes no enfrentan adversidades económicas, pero en sus hogares son tratados con displicencia o desprecio. Todos, unos y otros, merecen pasar por esta etapa de la vida en las mejores condiciones posibles, porque se lo merecen, porque se lo han ganado, porque, en la mayoría de los casos, se lo debemos.