!Todos vamos a votar!

Hoy los colombianos acudiremos a las urnas a elegir a los mandatarios que regirán el destino de nuestras regiones. En Santander, se el egirá un nuevo Gobernador que tome la posta de la administración Tavera y a los nuevos miembros de la Asamblea. A su vez, Bucaramanga elegirá a quien ocupe la silla dejada por Rodolfo Hernández (hoy en cabeza de Manuel Azuero) y cada municipio hará lo mismo con su alcalde y los miembros del Concejo.

Esta fue una campaña política marcada por la proliferación de publicidad de muchos candidatos, que evidentemente violó topes establecidos por la ley. Y a su vez, en Bucaramanga por la convulsión de la renuncia del entonces alcalde de la ciudad, Rodolfo Hernández, que pasó a la arena política a apoyar a Juan Carlos Cárdenas, y de esta forma cambió el panorama electoral. Mientras esto ocurría la candidatura de Fredy Anaya fue anulada por el Consejo Nacional Electoral y revivida tras una tutela a solo dos días de elecciones. Todo este caos, en medio de debates donde más que propuestas, los santandereanos escuchamos de la mayoría de candidatos, agresiones.

Pero ya llegó la hora de elegir y los santandereanos estamos cansados de este ambiente de agresiones políticas y del despilfarro de los dineros de nuestra región. Llegó la hora de elegir a un Alcalde y un Gobernador a los que les duela nuestra ciudad y nuestro departamento. Y lo mismo aplica para todos los municipios de Santander.

Hoy los santandereanos tienen la obligación con su región y sus ciudades de elegir mandatarios que quieran ocupar estos cargos para llevar a Santander por la senda del progreso y no para mantener sus bolsillos llenos o recuperar, a través de contrataciones amañadas, los jugosos montos de sus campañas. En la lista de aspirantes a alcaldías y Gobernación están personas que jamás han tenido cuestionamientos en sus actuaciones, que no poseen fortunas sin explicación, que no tienen tras de sí a grandes maquinarias políticas que elección tras elección se turnan el manejo de lo público. Esos son los mandatarios que requiere Santander, personas que gestionen lo mejor para su departamento y no para sí mismos.

Lo mismo ocurre en los Concejos. En el caso de Bucaramanga, por ejemplo, es el momento de sacar a quienes han estado allí por varios periodos sencillamente sin hacer nada por la ciudad, sin siquiera asistir a las sesiones. Hay una lista valiosa de personas nuevas con ganas de trabajar por Bucaramanga.

Caso especial es el de la Asamblea de Santander, cuya lánguida gestión hace que incluso el nombre de sus integrantes sea absolutamente ajeno a los ciudadanos. Esperamos que quienes conformen la nueva corporación pasen del anonimato a la gestión real de control político e iniciativas en beneficio de Santander.

Hoy es el día de pasar de la queja reiterada de los ciudadanos a la acción. Si quieren que las cosas cambien, !voten a conciencia!, háganlo por candidatos honestos. Cada uno de ustedes es el único que tiene el poder de hacer que con su voto las cosas cambien para Santander.