En la tarde de ayer la Corte Constitucional tomó la decisión de despenalizar totalmente el aborto en Colombia hasta la semana 24, tiempo después del cual seguirá siendo delito excepto frente a las tres causales que existen desde 2006, es decir, cuando el embarazo es un riesgo para la salud física o mental de la mujer, cuando el mismo fue producto de abuso sexual y cuando existe malformación del feto que lo hace incompatible con la vida. Queda ahora en manos del Congreso adoptar la reglamentación sobre esta materia.

Esta despenalización total del aborto constituye sin duda un fallo sin antecedentes en nuestro país, pero no implica, como malintencionadamente algunos sectores han tratado de hacerlo ver, que las mujeres deban acudir ahora al aborto como un método de anticoncepción o que estén obligadas a suspender sus embarazos cuando afrontan situaciones críticas frente al mismo. Lo que ha hecho la Corte es insistir en la necesidad de reforzar los derechos reproductivos y acompañar a las mujeres en su decisión libre y voluntaria, según lo que considere más adecuado para sus circunstancias de vida, sobre la continuación o no de su embarazo, sin que pese en esa decisión una sanción de carácter penal de ninguna clase. La Corte lo que hace es dejar de castigar con prisión a las mujeres que abortan, quienes suelen ser mujeres en condición de absoluta vulnerabilidad.

El problema frente al aborto ilegal es de salud pública. El embarazo clandestino cobra cada año en el país cerca de 100 vidas, y se calcula que 130.000 mujeres cada año sufren consecuencias en su salud por procedimientos hechos en condiciones precarias. Lo que hace la Corte con este fallo es proveer la opción de que estas mujeres que deciden interrumpir su embarazo lo hagan en condiciones que no pongan en peligro sus vidas. Saca el aborto del entorno del Derecho Penal, para dejarlo en el ámbito de la salud pública.

Hace solo una semana conocía el país horrorizado la cifra de embarazos de niñas entre 10 y 14 años que salió a flote cuando el Dane mostró su registro de 886 partos de menores en esta franja de edad durante los meses de enero y octubre del año pasado. Estas mismas cifras mostraban que más del 18% de los embarazos en el país corresponden a adolescentes que se enfrentan a maternidades no deseadas. La decisión de la Corte pone esta realidad sobre la mesa y abre la puerta para que se eliminen los obstáculos frente al ejecicio de los derechos sexuales y reproductivos, haciendo un fuerte llamado a la prevención del embarazo y a insistir en el desarrollo de programas de educación sexual y reproductiva para todas las personas.

La histórica decisión de la Corte Constitucional, entonces, y no sobra recalcarlo, no ataca la maternidad de nadie, sino que abre opciones seguras y legales a miles de niñas, adolescentes y mujeres maduras, que se enfrentan a embarazos no deseados.