Que los ciudadanos, en actos siempre censurables, agredan físicamente a los delincuentes hasta llegar en algunos casos a causarles la muerte, demuestra el vacío y la falta de resultados de la autoridad policial, además de la parte de este problema que le corresponde a la administración municipal, pero, como dijimos, estos son actos inaceptables, en tanto quienes los adelantan están siendo tan criminales como las personas a las que pretenden castigar. Hacer justicia por mano propia no solo lleva a la comisión de delitos, sino que en la historia de este país ha sido el paso previo a las más sangrientas etapas de la larga violencia que nos ha golpeado por décadas.

El último deplorable episodio de estos linchamientos, que son expresión de intolerancia y fanatismo y nunca de justicia, ocurrió hace pocos días en el barrio San Alonso, que se tenía por ser un sector donde residen familias decentes, donde en ningún momento se esperaba que sucediera un acto de violencia de estas características. La alcaldía municipal y la policía metropolitana bien pueden, con base en estas expresiones de desespero ciudadano, entender hasta qué punto el acumulado de angustia por la acción impune de la delincuencia está a punto de producir eventos mucho más trágicos en la ciudad.

Esto es así en tanto no estamos frente a un hecho marginal, lo ocurrido en San Alonso no es el resultado de un arrebato agresivo de las personas, lo que se demuestra fácilmente por los altos índices de inseguridad que desde hace años registra Bucaramanga y que hoy hace que muchos ciudadanos perciban como peligrosa la ciudad entera. Saber que a los delincuentes no se les persigue exitosamente, o que regresan casi automáticamente a las calles, por diversas circunstancias, hace que aflore esa frustración en acciones tan reprobables como las de golpear en grupo a una persona.

En otras palabras, estamos contemplando la degradación de la cultura ciudadana a niveles cercanos a la criminalidad, como resultado de una sensación de peligro generalizado, que se hace realidad cada vez que se sufre, se atestigua o se sabe de un acto delincuencial que no es contenido por las autoridades. Por eso la tarea que queda es no solo la de combatir eficazmente el delito, sino recuperar el tejido social mediante campañas serias y pertinentes que hagan ver a los ciudadanos que provocar estos tumultos de linchamiento es incurrir en un acto delincuencial de la misma o peor entidad que el que pretenden castigar o corregir.