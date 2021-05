Lo que ha vivido el país esta semana es desastroso. Las vías bloqueadas y la incapacidad de llegar a acuerdos para lograr los mínimos básicos de una protesta pacífica han llevado a que las pérdidas y el daño para todos los colombianos sea profundo. Por culpa de quienes decidieron bloquear las vías de forma arbitraria y que pensaron de manera errada que esta era una forma válida dentro de las protestas, no hay carne en muchas neveras del país, hay 37 millones de aves a punto de morir, porque no tienen alimento, 10 toneladas de pollo están a punto de perderse, no hay gasolina para transportar los bienes ni para el transporte público en muchos lugares, y el precio de los alimentos ya tienen una escalada en su precio en todo el territorio nacional.

Pero de forma incluso más grave, los hospitales están sin insumos médicos, el oxígeno escasea en los centros médicos en el momento en que muchas ciudades están al 100% de su ocupación con pacientes covid; los pacientes de diálisis no pueden atender sus citas, pues no hay los líquidos necesarios para hacer los procedimientos, lo que podrá significar su muerte. El retorno a las aulas es aún más incierto ahora y cada día son más los negocios que cierran, pues es insostenible mantenerlos abiertos, ya sea porque son víctimas de los destrozos o porque por el miedo la gente no acude a ellos y ya no hay ventas.

Y por supuesto, todo esto traerá desempleo, ya que la situación llevará a la crisis económica a miles de empresarios que se verán llevados a la quiebra y tendrán que cerrar y despedir a sus empleados.

Así que lo que vendrá después de todo esto será aún más pobreza.

Se insiste, nadie discute la validez de muchos de los reclamos, pero la manera de lograr avances no es, de ninguna manera, haciendo que todo el país retroceda. Es absolutamente necesario que de forma inmediata se abran las vías para que puedan transitar todos los productos en el país y se ponga fin a la escasez de ellos. Y de que se presten las garantías para que los comerciantes puedan abrir sus negocios sin miedo.

El llamado es a la sensatez, a que de una buena vez se termine con las vías de hecho y se abran espacios de diálogo constructivo entre el Gobierno y tienen tanto por decir.