Un nuevo Director para la Cdmb

Se eligió el pasado lunes al nuevo director de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Cdmb, Juan Carlos Reyes Nova. Reyes estará al frente de esta entidad desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2023, y según las fuentes llega a este encargo con la bendición del gobernador Didier Tavera Amado.

El nombramiento de Reyes Nova, un zootecnista con amplia experiencia como docente y quien se desempeñó como gerente de Ferticol y subsecretario de Agricultura en la administración Tavera, llega a la dirección en momentos en que la Cdmb ha perdido su carácter técnico y se ha convertido en uno de los mayores fortines políticos de Santander.

Esta entidad, que en su inicio fue orgullo de los santandereanos por su labor decidida y eficiente en la protección ambiental, terminó con los años en el centro de las repartijas políticas y burocráticas y se convirtió en el bastión de políticos cuestionados, que a través de contratistas cercanos terminaron en convertir a esta entidad en una especie de "caja menor". Así, año tras año, la Cdmb se fue desdibujando lentamente en su labor.

El nombramiento de Juan Carlos Reyes Nova ocurre bajo una gran expectativa de cuál será su proceder, pues Santander requiere con extrema urgencia una Cdmb de carácter técnico, que regrese a la senda del trabajo orientado en el bienestar de la región y no en el favorecimiento de unos pocos.

No se trata de cualquier entidad. Es la entidad encargada de velar por la defensa y la preservación del medio ambiente. Es aquella que debe ser guardián de que los constructores cumplan con sus deberes de compensación de árboles, que no se construya en zonas no aptas para ello, que se preserven las cuencas hídricas, que los proyectos se lleven en constante equilibrio con el medio ambiente y que debe proteger ecosistemas tan importantes como el páramo de Santurbán, entre un larguísimo etcétera.

Esperamos que la llegada a la Cdmb de Reyes Nova signifique un giro radical en el manejo de la corporación y que se diluyan los rumores de que su nombramiento sería el cierre de un acuerdo burocrático entre el Gobernador y el excandidato a la alcaldía de Bucaramanga Fredy Anaya.

Santander y Bucaramanga no merecen más funcionarios que estén allí por acuerdos políticos y no por méritos. No tenemos duda de que el nuevo Director de la Cdmb cumple con los requisitos para estar al frente de la entidad. Ahora los ciudadanos esperamos volver a ver a esta entidad ejerciendo sus funciones con transparencia y con el único fin de cumplirles a los bumangueses y los santandereanos con su deber de proteger el medio ambiente.