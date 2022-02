Repudiable y mezquino el llamado al ‘paro armado’ convocado por la guerrilla del Eln, bajo el cual se produjeron algunos atentados de corte terrorista el día de ayer, el más grave de todos en la vía San Gil-Socorro, que dejó nueve personas lesionadas, tres de ellas de gravedad. Estos hechos solo buscan generar pánico en la población colombiana y muestran la desconexión absoluta entre los miembros de ese grupo armado y una Nación que desde hace varios años ha expresado su desacuerdo profundo con estos métodos violentos y rechaza de plano todo acto de terrorismo, pues siempre termina siendo la población civil la más afectada con estos actos de demencia.

Desde su tozudez histórica, la languidez de sus frentes y la torpeza política que los caracteriza, el Eln pretende hoy proponerle al país una consigna bélica para disfrazar de lucha revolucionaria lo que en realidad es, desde hace ya mucho tiempo, un simple intento de sobrevivencia en un terreno que en nada se relaciona con las reivindicaciones populares sino que hoy responde casi exclusivamente a objetivos delincuenciales relacionados, entre otras cosas, con la producción, tráfico y venta de drogas, particularmente en el Catatumbo y la frontera con Venezuela.

No tiene derecho ningún grupo armado ilegal, de ‘decretar paros armados’ que en realidad son jornadas terroristas para amedrentar a la población y tratar de influir, de la manera más negativa, obviamente, en el ánimo de los ciudadanos que se aprestan, en menos de tres semanas, a participar libremente en una convocatoria democrática de la importancia de la elección de Congreso y de las consultas de partidos, elección previa a la de Presidente de la República. Estos hechos no buscan más que desanimar al ciudadano y sembrar el caos. Está claro el indiscutible fracaso como propuesta revolucionaria del Eln, como también está claro que frente a sus tácticas violentas e intimidatorias no se va a doblegar una sola región del país. Eso deberían entenderlo ellos y todos los demás rezagos de grupos armados que aún pretenden tener una vocería popular que dejó de pertenecerles cuando resignaron sus ideales políticos en favor de la ambición y la codicia, al lado de las mafias de la droga. Decenas de años de guerra esteril le enseñaron a este país que esa opción no tiene una sola posibilidad de éxito y sí nos conduce con seguridad a profundizar la miseria y la violencia. La única respuesta ante estos hechos es fortalecer nuestra democracia y defender con el voto nuestra institucionalidad. Lejos de amedrentarnos hay que acudir masivamente a las urnas.