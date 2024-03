Una constituyente improcedente

Como si le faltara algo al acalorado ambiente de polarización que domina la opinión nacional, el presidente Gustavo Petro, en un quilombero discurso pronunciado el pasado viernes en Cali, propuso una Asamblea Nacional Constituyente como una especie de plan alternativo al de sus reformas, laboral, de salud y de pensiones, que presentó y que más de un año después, no han tenido consenso ni el apoyo necesario en el legislativo, por lo que no han avanzado satisfactoriamente.

Aunque la constituyente está contemplada en el marco legal colombiano, hay que considerar su conveniencia o inconveniencia, teniendo en cuenta el momento actual del país y el interés de quien la propone.

Difícilmente cualquier colombiano, sea afecto al gobierno o parte de la oposición, incluso a quienes les son indiferentes los asuntos políticos, entienden de la improcedencia de la señal que envió al país el presidente, no solamente porque no es prudente sugerir una asamblea constituyente como plan B de nada, sino porque los tiempos que vivimos no son tampoco los más propicios para sumir a un país, ya dividido en bandos coléricos, en un debate de tanta sensibilidad como el que puede derivarse al mirar la posibilidad de lo que puede contener este mecanismo en Colombia.

Las Asambleas Constituyentes, en virtud de su origen en el constituyente primario, adquieren poderes ilimitados y por lo tanto sus alcances pueden ser insospechados, lo que, nuevamente, se antoja totalmente inconveniente para un país tan inestable en tantos sentidos como el nuestro. Una asamblea constituyente, así se convoque para temas particulares, puede autodeterminarse y entonces, puede tomar rumbos en un horizonte desde la prolongación indefinida del período del mandatario de turno, hasta su separación del poder en el momento que la Asamblea lo determine.

No estamos, entonces, ni siquiera cerca de un escenario de estos. La situación catastrófica que vivía el país en 1991, en todos los campos, produjo, casi espontáneamente, la Asamblea Constituyente de entonces, pero promover hoy de nuevo este modelo, esta vez desde la silla presidencial y con el pretendido objetivo de recuperar unas reformas que están hundiéndose en el Congreso, no es congruente con la realidad, además de que es inconveniente y claramente peligroso para la salud de la democracia. Serenidad es lo que debe pedirse al presidente, humildad para saber reconocer sus derrotas y ponderación a la hora de luchar por sus objetivos políticos.