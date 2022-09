Urge controlar el cumplimiento del Soat

Según las cifras analizadas por Vanguardia, con base en los datos que están consignados en el Registro Único Nacional de Tránsito, Runt, la mitad de los vehículos en Santander evadieron el Soat en el primer semestre de este año, en otras palabras, las personas que sufren un accidente de tránsito, tienen una probabilidad del 50% de verse en problemas porque alguno de los involucrados no tiene el Seguro Obligatorio al día, lo que plantea un grave riesgo para las personas, pero, además, un costo muy alto particularmente para el sistema de salud que tiene que cubrir, de su parte, los costos de una gran cantidad de personas que demandan sus servicios.

Estas cifras, que serían escandalosas en un país que tuviera perfectamente organizado su sistema de tránsito, lo son en grado superlativo en el área metropolitana de Bucaramanga, por ejemplo, que hoy vive en medio de la anarquía casi total en el tránsito vehicular, con una red cada día más grande de piratería, la ausencia, casi absoluta, de agentes que controlen el tráfico, las agresiones frecuentes a esos funcionarios, el rezago de décadas en el sistema de semáforos, la malla asfáltica deteriorada, además de un nutrido etcétera de violaciones a las normas, que casi nunca son penalizadas.

Pero, aparte de esto, tenemos que ser conscientes de que no se trata de hacer cumplir una norma, simplemente porque está escrita, sino que la carencia de Soat de una porción tan alta de vehículos, está impactando de manera grave a un sistema de salud, ya suficientemente afectado, pues le ocasiona una erogación gigantesca y permanente que no tiene retorno posible, lo que repercute, obviamente, en la calidad de los servicios que se le prestan a todos los usuarios, no solamente a los que se relacionan con un accidente de tránsito.

Y, así como el problema es grave, las soluciones no se ven muy posibles de alcanzar a corto plazo, que es lo necesario. La cultura y conciencia ciudadana que haría que el conductor de cada vehículo, responsablemente mantuviera su Soat al día, está muy lejos de alcanzarse y las posibilidades de control y sanción de las autoridades están largamente superadas por el número de vehículos y la beligerancia de los transgresores. Esto nos deja en un terreno totalmente hostil tanto para conductores, como para los peatones que corren cada día más riesgo en Bucaramanga, que, por lo visto, hace ya muchos años resignó su responsabilidad de controlar el tránsito en las calles de la ciudad.