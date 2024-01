Urge mejorar nuestros sistemas de prevención y atención de desastres

Los incendios de los últimos días nos han dejado no solamente un extenso daño ambiental en casi una decena de municipios santandereanos, especialmente en tres de los cuatro del área metropolitana, sino una gran cantidad de evidencias sobre la escasa preparación que tenemos en casi todos los frentes que son necesarios para combatir emergencias de la magnitud de las que se presentaron simultáneamente en el fin de semana pasado. La gravedad de la situación llegó por momentos a niveles muy altos, cuando en varios barrios de Bucaramanga, Floridablanca y Piedecuesta, las llamas amenazaron seriamente zonas urbanas.

A pesar de que son pocos o podríamos decir que no tenemos un solo antecedente de una emergencia de este tipo en el departamento, hubo una reacción acertada, especialmente de parte de Gobernador de Santander, los alcaldes, la Policía, el Ejército, la Defensa Civil y los Bomberos de los municipios afectados, quienes lograron coordinarse para detener la voracidad de la deflagración. Sin embargo, a pesar de esta reacción exitosa, quedó en claro que no estamos realmente preparados para enfrentar estas situaciones, pues no tenemos la experiencia, el personal, los presupuestos, los equipos, las herramientas necesarias para sentirnos totalmente seguros frente a este tipo de eventualidades.

En la base de todo esto tenemos que considerar que, a pesar de que estamos en una zona de alta sismicidad, por ejemplo, no hemos creado una verdadera educación y cultura de la prevención, mucho menos de protocolos o reacción ante las emergencias, que siguen siendo hoy áreas a las que gubernamentalmente no se les da la importancia que tienen, como se demuestra, por ejemplo, por el hecho de que en este momento la alcaldía de Bucaramanga no ha nombrado un director de Bomberos en propiedad y la emergencia tuvo que enfrentarla con ese cuerpo, el secretario de Hacienda municipal, como director encargado.

Ojalá que el control de las llamas no haga que se enfríe el interés de los gobiernos y se dejen nuevamente de lado los proyectos de actualización y reforzamiento de todos los sistemas de prevención del riesgo y atención de desastres, pero también las necesarias campañas de educación y cultura ciudadana sobre emergencias de todo tipo y la información a la ciudadanía de cuál debe ser su comportamiento ante eventualidades, para que la salud, los bienes y la vida de todas las personas estén realmente protegidas y las calamidades, en la medida de lo posible, sean prevenidas.