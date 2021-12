Nuevamente este año Vanguardia hizo honor a nuestros deportistas, en una ceremonia en la que se premió a los mejores, a los que más se destacaron en 2021 en el ámbito nacional y mundial. A pesar de que solo es posible condecorar a algunos, hay que reconocer a todos nuestros atletas, no solo porque el deporte supone siempre un alto grado de constancia, paciencia y sacrificio en el plano físico, sino porque en países y departamentos como el nuestro, hay que sumar la gran dificultad que significa tratar de progresar en cualquier disciplina mientras se enfrentan toda clase de carencias, irrespetos y desprecios.

La historia deportiva de Santander no ha estado nunca a la altura de nuestros atletas, ellos han tenido que verse relegados a posiciones intermedias o menores, no porque sus capacidades sean inferiores, sino porque la dirigencia política y la de muchas ligas, no ha tenido ni la especialización, ni la honradez, ni el carácter necesario para dar el respaldo institucional que los competidores requieren para hacer valer sus fortalezas atléticas y subir a las gradas más altas del podio en las pruebas a las que logran llegar.

Anoche este diario, como lo ha hecho por varias décadas, exaltó a todos nuestros deportistas y premió a aquellos que alcanzaron las más resonantes victorias, que llevaron el nombre de Santander a todos los rincones del mundo. Los nadadores paralímpicos Nelson Crispín Corzo y Carlos Daniel Serrano, así como el patinador Juan Jacobo Mantilla, ocuparon, en ese orden, los tres primeros lugares de nuestro podio al acumular suficientes méritos deportivos para ganar este reconocimiento. Nuestro deportista del año 2021, Nelson Crispín Corzo, triple medallista de plata en los juegos de Río 2016, llegó a los Paralímpicos de Japón para superar su ya legendaria marca y obtener allí una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, elevándose así a la élite del deporte santandereano en toda la historia. Reconocimiento especial se hizo a Federico Muñoz, en la categoría vida y obra, un pedalista que llevó el tricolor nacional a las rutas cumbre del ciclismo mundial y que hoy es formador de las grandes promesas regionales. Como ejemplos en todo el sentido de la palabra, porque han demostrado su capacidad atlética y su alta calidad humana, nuestros deportistas son dignos representantes de nuestra región. Sus denodados esfuerzos, sus solitarias luchas y sus resonantes triunfos son emblemas de esas virtudes que debe poseer cualquier deportista. A todos los deportistas de Santander nuestro agradecimiento y felicitación por cada uno de sus triunfos.