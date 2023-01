Volver a ser la ciudad de los parques

Si bien Bucaramanga ha logrado mantener su prestigio como ciudad de los parques, también es cierto que desde hace muchos años varios de estos sitios de recreación y encuentro entre vecinos han sufrido un importante deterioro tanto en su aspecto de ornato, como de infraestructura, mobiliario público, iluminación y, consecuentemente, de seguridad, por lo que en muchos sectores se convirtieron en lugares de reunión y dominio de bandas de delincuentes y, por lo tanto, en una amenaza para la ciudadanía.

Esa desagradable y peligrosa metamorfosis de los parques de Bucaramanga fue el resultado, en primer lugar de la abulia oficial, que terminó haciendo del mantenimiento de estos lugares una eventualidad y no una tarea continuada, y en segundo lugar, de la pasividad de los vecinos de estos lugares que ante las primeras señales de daño no reaccionaron y, por el contrario, permitieron que la situación continuara. Los parques, entonces, en varios sectores de la ciudad, se han convertido en motivo de discordia o rechazo comunitario, lo que no es más que el epílogo de un largo proceso de desgaste del tejido social, pérdida de valores culturales de los bumangueses, desarraigo, además del incumplimiento del deber de parte de las sucesivas alcaldías.

En los últimos días, la administración de Juan Carlos Cárdenas ha presentado un programa que asegura que ya están presentes en 17 comunas de la ciudad, las personas que, mediante convenio con el Área Metropolitana de Bucaramanga, van a encargarse de recuperar los parques y hacer mantenimiento de los mismos, en lo que promete ser un esfuerzo continuado hasta mediados de 2023. La noticia debe ser bien recibida, por supuesto, entre otras cosas porque tanto las comunidades como este diario hemos exigido, por años, que se actúe en ese sentido.

Sin embargo, quedan observaciones por hacer en este plan que costará a la alcaldía cerca de cuatro mil millones de pesos, para intervenir al menos 374 lugares específicos del espacio público bumangués, para los que se ha contratado a 191 operarios, encargados de mantenerlos limpios y verdes.

Esta debe ser un estrategia sostenida en el tiempo, con la planificación y medidas administrativas necesarias para que no haya periodos sin la prestación del servicio por vericuetos en la contratación de los ‘escobitas’ y operarios, como ha ocurrido en años anteriores. Cuidar y dar buen uso a nuestros parques debe ser un propósito común de quienes habitamos la ciudad bonita.