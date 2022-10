Hace 41 años, era domingo. Era un domingo 11 de octubre de 1981, domingo de fiesta, de fútbol. Durante toda la semana no se hablaba de otra cosa que no fuera el partido entre el Atlético Bucaramanga y el Junior de Barranquilla, el cual le daría la clasificación a las finales al equipo que ganara el encuentro.

El mediocampista argentino del Bucaramanga, Alejandro ‘tano’ Onnis me contó hace un par de años en Buenos Aires que muchos compatriotas suyos que jugaban en otros equipos del balompié colombiano lo llamaron durante la semana y le advirtieron que tuvieran cuidado con el arbitraje porque “nos iban a manejar el partido y le iban a meter la mano al juego”.

En esos días los integrantes de los medios de comunicación de ciudades como Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá se dedicaron no solo a hablar del partido, también a calentar el ambiente y poco a poco se creó un clima de expectativa con respecto a las posibilidades que tenían los dos equipos para clasificar a las finales. En programas radiales como La Polémica Nacional de los Deportes en Caracol Radio se caldearon los ánimos de los locutores deportivos, entre ellos el del polémico narrador Edgar Perea quien vociferaba a los cuatro vientos que la victoria del Junior era inminente y que pasarían por encima del Bucaramanga, equipo que venía realizando una campaña espectacular en la búsqueda de un cupo para las finales de ese año.

Deportes Tolima lideraba el grupo B y solamente quedaba una casilla para entrar al octogonal. Esa casilla era para el Junior o era para el Bucaramanga. Desafortunadamente ya el fútbol colombiano y sus 14 equipos tenían dirigentes bastante oscuros y llenos de dinero producto del tráfico de drogas ilegales. El narcotráfico había permeado a varios de los equipos en contienda y desde aquellos años, se hablaba de sobornos arbitrales y arreglos de partidos de fútbol.

Curiosamente y de una manera muy extraña cambiaron la terna arbitral del partido entre Bucaramanga y Junior y la comisión arbitral de la Dimayor determinó que iban a enviar al árbitro bogotano Eduardo Peña para dirigir el partido aquel domingo 11 de octubre.

La fiesta que se vivió antes del partido fue impresionante. El estadio presentaba un lleno sinigual y el escenario adecuado para 25.000 espectadores, tenía sobrecupo. Casi 33.000 aficionados tanto del Bucaramanga como del Junior se agolparon en el coliseo de la calle 14 para presenciar el crucial encuentro que debía arrancar a las 3 y 45 de la tarde. Los juegos pirotécnicos, el papel picado y los cantos de los hinchas del Bucaramanga presagiaban una victoria del onceno local. El sol calentaba aún más el ambiente y el licor hizo de las suyas en aficionados que desde la noche anterior durmieron en los alrededores del estadio Alfonso López para no perderse el crucial partido.

Pasaron 10 minutos desde el inicio del juego y ya el delantero argentino del Bucaramanga Edgardo Luis Paruzzo había anotado el primer gol. Un gol que hizo temblar los cimientos del escenario y desató la fiesta, porque los hinchas del equipo local ya soñaban con la clasificación. Ni bien arrancó el segundo tiempo, otro argentino, pero del Junior, el mediocampista Omar Galván empató el partido al minuto 5 del segundo tiempo. Quedaban 40 minutos para conocer quién conseguía el tiquete para las finales.

Al árbitro Eduardo Peña se le empezó a salir el partido de las manos y poco a poco fue sancionando faltas que no existieron, ante los reclamos de los jugadores del Bucaramanga y de los hinchas que protestaban sus decisiones arbitrales.

Al minuto 28 del segundo tiempo, el volante argentino del Junior Juan Miguel Tutino anotó el segundo gol para el onceno barranquillero y en el ambiente quedó la sensación de que el gol había sido en fuera de lugar. Las protestas no se hicieron esperar por parte del técnico del Bucaramanga Roberto Pablo Janiot, los jugadores y los aficionados, quienes empezaron a lanzar objetos contundentes a la cancha, tales como pilas de los radios, monedas y pedazos de hielo que estaban en los acuarios de vidrio en donde vendían limonada.

El juego se reanudó y a los pocos segundos el volante argentino nacionalizado en Colombia Roberto Frascuelli fue derribado dentro del área del Junior por parte del defensor barranquillero Jesús ‘toto’ Rubio y como el árbitro Eduardo Peña no sancionó la falta, el delantero Sergio Saturno tomó el balón en sus manos y lo colocó con rabia en el punto penal. Eduardo Peña termina sancionando mano del argentino y deja de sancionar el penalti a favor del Bucaramanga. Ese fue el detonante para que se desatara el caos en el estadio. Los hinchas se agolparon en las mallas que bordeaban la cancha y las derribaron. Primero entraron los de oriental, luego los de occidental.

Poco a poco el césped del estadio y la pista atlética se convirtieron en un escenario de terror. Los hinchas perseguían a los integrantes de la terna arbitral comandada por Eduardo Peña quien corría por toda la cancha para salvar su vida. La policía era incapaz de contener a la turba enardecida y mientras Peña se lanzaba de cabeza al túnel de acceso al vestuario del Bucaramanga, los hinchas del Bucaramanga la emprendieron contra los jugadores del Junior. Mientras todo esto ocurría, un integrante de la policía llegó presuroso a buscar ayuda en la puerta del Batallón Caldas que está a solo 100 metros del estadio Alfonso López.

Según el testimonio entregado hace pocos días por Carlos Alberto Vásquez Delgado quien hace 41 años prestaba su servicio militar obligatorio, el policía le pidió ayuda al suboficial de servicio que estaba en la guardia del batallón y varios soldados, más de 35, se subieron en unas volquetas y en unos camiones propiedad del ejército, los cuales se parquearon por los costados norte y sur del estadio. Una de esas compañías ingresó por la puerta de maratón del costado sur del estadio y se acostaron en el césped, en todo el centro del campo de juego, antes de empezar a disparar.

El resto de soldados se quedaron rodeando el estadio mientras enviaban refuerzos porque no podían contener estos disturbios que por cada segundo que pasaba, aumentaban y luego de los primeros disparos, la gente empezó a caer en las tribunas, producto de las balas disparadas por una compañía que pertenecía a un batallón de contraguerrilla y no estaba preparada para manejar una situación de estas. “La mayoría eran soldados boyacenses, iban con bastantes cartucheras llenas de balas. A mí me ordenaron montarme en una volqueta de esas y me quedé patrullando el sector norte” confesó Carlos Alberto Vásquez quien por esos días cumplía sus 18 meses de servicio militar obligatorio.

Cuando cayó la noche y todo era caos, confusión, lágrimas, lamentos y las clínicas de la ciudad atendían a los cientos de heridos, la policía que custodiaba a la terna arbitral encabezada por Eduardo Peña fue sacada del estadio en unos carros sin identificación y los llevaron al sur de la ciudad. Allí en un peaje ubicado en el municipio de Los Curos fueron subidos a un bus de Copetrán que inclusive llevaba a algunos hinchas del Bucaramanga quienes habían venido desde Bogotá para asistir al crucial encuentro. Iban ‘disfrazados’ y a Peña le habían ordenado que se afeitara el bigote para que no lo reconocieran.

Al día siguiente, el destacado periodista santandereano Alberto Galvis Ramírez quien por aquellos años trabajaba para el diario El Espectador logró conseguir una cita por intermedio del analista arbitral Julio Rubio, quien también laboraba con esa casa periodística. Al llegar a la casa de Eduardo Peña, Alberto Galvis inició la entrevista y Peña no daba muestras de arrepentimiento. “Me pareció prepotente, dijo que si se volviera a repetir el partido, pitaría igual y es más, me dijo que había hablado con el presidente de la Dimayor Jaime Castro y que había recibido su respaldo. Además me contó que cuando el bus se detuvo en Arcabuco para desayunar, ellos se cubrieron el rostro con unas chaquetas para que no los identificaran, porque ahí iban hinchas del Bucaramanga y muchos compraron el periódico. ¡Ahí sintió miedo! Luego de sus explicaciones, yo le mostré los videos de lo ocurrido y ahí su rostro empezó a cambiar, empezó a sudar y se tomaba la cabeza con sus manos y caminaba desesperado. Cuando observó la magnitud de la tragedia, confesó que la policía le dijo en el vestuario que se afeitara el bigote y así llegó a Bogotá. Me pareció cínico y descarado. Él terminó como comentarista arbitral de la cadena RCN”.

Logramos hablar con Julio Rubio quien esa tarde había asistido al partido y nos manifestó que luego de la masacre en este estadio, “hicimos un curso arbitral con Eduardo Peña quien siguió pitando por algún tiempo y luego de salir de la cadena RCN no volvimos a saber nada de él”.

41 años después de esta tragedia, ¡nadie dio la cara, nadie respondió! Ni el gobierno de Julio César Turbay Ayala ni los altos mandos militares encabezados por Luis Carlos Camacho Leyva quien era el ministro de Defensa de Colombia. Luis Carlos Galán Sarmiento lo citó al Senado de la República y no asistió. ¡Los dejó plantados! Guardaron silencio y nunca reconocieron que lo que allí hubo fue una masacre. Los cuerpos de muchos hinchas desaparecieron entre la noche del 11 de octubre y la madrugada del 12 del mismo mes. El Consejo de Estado indemnizó a los familiares de cuatro víctimas de aquella tarde de horror. A los familiares de Luis Hernando Ortegón de Germán Martínez, de Leonel Cala y a Fernando Prada López quien salió vivo de aquel suceso, pero quedó paralizado y en silla de ruedas por una bala que le perforó su columna vertebral.

Muchos de ellos fueron representados por el abogado Oscar Humberto Gómez Gómez quien de manera valiente enfrentó en los altos tribunales al estado colombiano buscando justicia. ¡Y lo logró!”.

A Eduardo Peña no lo volvimos a ver, ni siquiera su poblado bigote, porque se lo había afeitado. A todos los familiares de las víctimas, les expresamos nuestros sentimientos de condolencias. A las víctimas, entre muertos y desaparecidos. ¡jamás los hemos olvidado! Todos estos años hemos trabajado en esta dolorosa investigación por respeto a su memoria. Hasta pronto.